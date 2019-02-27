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工研院組聯盟 培育電網人才

2019-02-27 00:33聯合報 記者張語羚／台北報導

工研院昨天為「電網學校」進行揭幕儀式，並由工研院院長劉文雄（左三）敲鐘宣布「電網...
工研院昨天為「電網學校」進行揭幕儀式，並由工研院院長劉文雄（左三）敲鐘宣布「電網學校」正式開課。 記者杜建重／攝影
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工研院昨天宣布結合二十五所產學研界重量級企業與學校，共同成立「電網人才發展聯盟」，提供逾百萬元獎學金並邀請國內頂尖產官學研界，開設成立「電網學校」培育電力人才，接軌國內外能源發展趨勢與就業，解決國內電力產業人才需求議題。

工研院長劉文雄昨天表示，電力系統是國家發展的基礎，也是國內各產業拚經濟的堅實後盾，不過台灣過去二十年間電網與電力產業面臨人才競逐，畢業生投入少，造成產業人員斷層；面對能源轉型的挑戰，可預見未來電業供應鏈會有許多創新商業模式，電網的規畫、設計、運轉與維護人才的培養都是產業發展的關鍵議題，而電力與電網領域人才需求也將大幅提升。

亞力電機總經理鄭朝彬指出，未來電力供應將在智能、綠能、儲能、節能四大領域需要大量人才，但近年不斷有找不到電力系統相關專業人才的狀況，他相當感謝工研院發起「電網學校暨人才發展聯盟」，未來也願意以多付一成的薪水，聘請電網學校人才，期盼產業界能永續發展。

根據台灣科學工業園區科學工業同業公會水電氣委員會統計，竹科、中科、南科三大科學園區用電量占全國電量達百分之十一點六，未來五年用電量粗估更將成長百分之七十九，供電管理需求逐漸擴大，業界對電力人才「求才若渴」。

「電網人才發展聯盟」今年將提供逾百萬元獎學金，並於四、九月發放，凡在電網與電力相關科系學生或參與電網學校的學員等，成績達全班前三分之一以內或提出相關研究報告且經審核通過者，皆有機會獲得六千元至兩萬元不等獎學金。

經濟工研院
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