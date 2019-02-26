大陸建設進軍高雄 董座張良吉：期待韓流掃遍全台灣

2019-02-26 20:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



大陸建設董事長張良吉今（26）日表示，大陸建設2018年度土地開發成果斐然，除取得新北市新店區斯馨段土地、購入台北市士林區芝山段一小段土地、簽訂擴大台中大坑風景區開發案範圍外，並簽訂台北中山區林森北路永盛公園都更案。

此外，2019年1月更透過轉投資之汎陸建設正式進軍高雄都會區。汎陸建設係由大陸建設與日商大和房屋合資，大和房屋擁有65%之股權，大陸建設為35%。大陸建設本就看好高雄發展，因此三年前即開始覓地，並於一年半前開始與本案地主議約，並尋找合資夥伴。

個案總面積約為1,550坪，基地鄰近三多商圈、高雄多功能經貿園區（即亞洲新灣區），附近還有軟體科學園區、MLD台鋁生活商場、夢時代等多個開發案，基地交通便捷，除中山路沿線上捷運紅線三多商圈站外、尚有環狀輕軌等。未來將朝向住商大樓方向進行開發。此案簽訂後，也完成大陸建設北中南佈點規劃。

張良吉說，房市最差的時刻已經過了，今年會比去年好，好的程度要看態勢，期待韓流掃遍全台灣。

大陸建設今天舉辦媒體餐敘，公布2018年銷售金額約53億元，銷售成績較2017年成長25 %；主要營業收入來自「宝格」、「琢青」的完工交屋認列收入、依完工比例認列之台中市惠國段、台北市寶慶路之商業大樓及「謙量」成屋銷售認列。