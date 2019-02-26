韓流效應 大陸建設進軍高雄開新案

2019-02-26 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



韓流效應不可擋！大陸建設1月透過轉投資的汎陸建設，正式進軍高雄都會區。

汎陸建設是由大陸建設與日本大和房屋合資，大和房屋有65%股權，大陸建設35%。

大陸建設看好高雄發展，3年前已開始覓地，並與一年半前與地主議約，總面積約1，550坪，基地鄰近三多商圈、高雄多功能經貿園區。

未來將朝向住商大樓方向開發。此案的簽訂，也完成大陸建設北中南布點。