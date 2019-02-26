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被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

好心動！一天24元送平板 他掐指一算發現被電信業者坑

黑松老董拚成長 靠的是近年很夯的這類飲料...

2019-02-26 19:48經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

黑松（1234）董事長張斌堂26日表示，今年產品重點將是首度推出具膳食纖維的氣泡水，只不過去年原物料相對低，今年預估原物料會上漲，法人認為，今年黑松營業額可望持續成長，不過有可能受到原物料上漲因素，損益持平。

黑松今年推出新產品FIN纖氣泡水。由於清涼暢快的氣泡水在亞洲及歐美地區快速成長，也看好台灣氣泡水市場年產值10億元，黑松針對此趨勢，同時更加入健康元素，推出台灣第一瓶添加膳食纖維的FIN纖氣泡水，期望搶攻30歲以上，希望購買較好品質氣泡水的客層。

張斌堂表示，今年海外市場也會是重點耕耘之一。由於大陸去年調整進口關稅，黑松在蘇州設有黑松商貿，以銷售為主，未來不會再設限產品當地化生產，將融合蘇州資源和台灣資源，透過兩地生產基地的研發、行銷與業務來進行調配，兩邊能密切合作，今年希望能有明顯的業績表現。

海外市場也仍是黑松持續耕耘的一塊，在大陸調整進口關稅後，未來將不再設限產品當地化生產，希望透過兩岸生產基地的調配進行更多的行銷策略，並在外銷這一塊，能兩邊配合，創造更多新的業績。

代理事業方面，與金酒合約，已可試銷到大陸，目前主力在大陸的京東商城，去年開了旗艦店，不但有酒類產品，也有黑松的飲料；其他通路則找經銷商和實體店。

另外，黑松去年公告，子公司松新將處分非營運所需的深坑工業用地逾7,000坪，並將公開標售，張斌堂說，第一階段已經完成地號切割，一區塊自己使用，會蓋倉庫和辦公室，速度會較快；另一區塊看實際狀況，不排除標售，而目前尚未有標售時間表。

黑松董事長張斌堂大力推廣黑松今年新產品「FIN纖氣泡水」。記者何秀玲／攝影
黑松董事長張斌堂大力推廣黑松今年新產品「FIN纖氣泡水」。記者何秀玲／攝影
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黑松原物料
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