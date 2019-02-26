順藥生物藥CRO業務 以1.3億元出售給永昕

2019-02-26 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



永昕（4726）26日董事會決議與順藥簽訂資產暨營業讓與協議書，永昕將以現金1.31億元為對價，受讓順藥持有「生物藥技術服務業務（CRO）」相關資產、負債和營業項目，主要希望加速搶攻市場，讓藥品開發早期客戶就能進來，對公司將有正面影響；原先永昕產能開發一年可有5至10個專案，併入後未來可望增加至20個。

順藥解釋，所謂「CRO服務」，即為接受客戶委託，提供進行藥品開發或臨床試驗所需的技術或服務。順藥的讓與的業務包括生物藥技術服務、販售抗體相似藥細胞株產品與蛋白質相似藥產品及與日商NanoCarrier合作之新藥開發合約項目等。

永昕受讓順藥CRO業務，其中包括生物藥技術服務、販售抗體相似藥細胞株產品與蛋白質相似藥品產品及日商NanoCarrier合作的新藥開發合約項目，交割基準日訂為今年2月28日。

永昕暨晟德集團董事長林榮錦表示，永昕營運策略以產程（CMC）開發為基礎，發展生物藥品委託開發暨製造服務（CDMO）業務，並透過引進獨家藥物設計及生產製造技術收取權利金，持續擴大公司獲利；為此，永昕需強化上游臨床前業務，並透過投資併購，建置自有抗體工程研發能力，以及細胞株開發平台。

他提到，整併有產程開發能力的公司，補強生物藥新藥開發上游的技術含量與項目組合，才能打造DNA到GMP的一站式服務平台。