電商搶速度 Yahoo奇摩拍賣一小時都會送上線

2019-02-26 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



電商除了在價格上與實體零售通路競爭，現在更積極壓縮商品訂購到送貨時間，從24小時壓縮到6小時或3小時，Yahoo奇摩拍賣近期與全球快遞合作推出「都會送」，在雙北市大部分人密集區採用專車專件快遞服務，最快1小時送達。Yahoo奇摩拍賣表示，目前第一熱賣商品是美食特產團購，其次是生活家居用品，消費者對於「拿到」馬上應用有感。

Yahoo奇摩拍賣去年11月先在台北市地區推出3小時到貨的試營運，以專車專件提供快遞服務，今年1月中旬服務正式上線，目前服務延伸鎖定雙北地區，最快1小時送達，讓買家體驗購物超速感。Yahoo奇摩拍賣指出，不少商家可能不是位於熱鬧商圈，才在網路開店，透過這項業務可讓在較不熱門商圈的業者也可以快速銷出商品。

Yahoo奇摩拍賣指出，這項服務主要以在線上開店的實體商家為主，串連線上、線下的庫存和出貨系統，消費者可以在線上下單，快遞到線下商店直接取貨。為了爭取時效，都會送是以機車快遞為主，商品材積有一定限制。

目前網路家庭堅持全台24小時到貨，不分地區和商品，在離島也盡量做到最快遞送；以壓低成本、團購享便宜價格的創業家兄弟則認為，消費者為價格考量，不一定非要24小時到貨。網路家庭已經在台北地區推出6小時到貨，也在台中設倉庫，希望縮短台中地區的配送時間，提高消費者經驗。