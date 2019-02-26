創業家搭三星S10預購熱 推出兩大優惠

2019-02-26 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



三星新機引爆熱潮，創業家兄弟（8477）搭上風潮，今（26）日宣布旗下生活市集，將於明天凌晨12點起，在站上正式開跑三星Galaxy S10系列空機預購，並為歡慶新機上架，同步加碼兩大優惠活動。創業家進一步指出，目前站內三星手機業績持續增長，近六個月整體銷量已較前六個月大幅成長九成，盼預購開跑，為銷售注入動能。

創業家表示，生活市集即將開放預購的三星新機系列，包含S10e（6G／128G）、S10（8GB／128GB）、S10+ 絢光版（8GB／128GB）、S10+ 釉光版（8GB／128GB），全享三星原廠一年保固服務。創業家的「App限時特賣買手機送手機」和「買新機登記抽10%點數回饋」兩大優惠，同步於明天登場。