桃園國際機場40周年 旅客成長11倍

2019-02-26 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃園國際機場開場啟用迄今滿40年，桃園機場年旅客運量超過4,600萬人次，旅客人次較首年成長了11倍，航機量超過25萬架次，也較當年成長了七倍。桃園國際機場公司在今（26）日舉辦「慶祝桃國國際機場40周年茶會暨攝影展揭幕」活動，與國內外包括日本、歐洲機場等上百位佳賓共同歡渡這蓽路藍縷、以啟天際的40歲生日。

桃機公司表示，1979年啟用時，只有一條跑道、一座航廈，在漫長的40年當中，1985年北跑道啟用、2000年二航廈啟用、2006年更名為台灣桃園國際機場、2010年桃園機場公司成立、2013年第一航廈改善工程完工、2015年南北跑道整修完畢、2017年機場捷運通車、第三航廈動土，里程碑的間距越來越密，旅客、航機與貨運量與日俱增，更創造超過200億元的年產值、累積服務超過7億人次旅客量。

在40周年活動中，機場公司董事長王明德感謝前輩的耕耘與付出，打造了現在機場的一點一滴，他也與蒞會長官包括立法委員葉宜津、呂玉玲、交通部常務次長祁文中與桃園市政府秘書長李憲明等人，共同切下裝飾有塔台、航廈及飛機的大型翻糖蛋糕。

為了紀念這段珍貴的時光，機場公司除了在今天舉辦熱鬧的慶祝活動之外，2月26日至3月26日在第二航廈接機大廳、3月27日至4月底於第一航廈接機大廳，接力盛大舉行40周年攝影展，透過一張張照片帶領大家走進時光隧道，一窺機場40年來的變化。