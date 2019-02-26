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桃園國際機場40周年 旅客成長11倍

2019-02-26 16:52經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

桃園國際機場開場啟用迄今滿40年，桃園機場年旅客運量超過4,600萬人次，旅客人次較首年成長了11倍，航機量超過25萬架次，也較當年成長了七倍。桃園國際機場公司在今（26）日舉辦「慶祝桃國國際機場40周年茶會暨攝影展揭幕」活動，與國內外包括日本、歐洲機場等上百位佳賓共同歡渡這蓽路藍縷、以啟天際的40歲生日。

桃機公司表示，1979年啟用時，只有一條跑道、一座航廈，在漫長的40年當中，1985年北跑道啟用、2000年二航廈啟用、2006年更名為台灣桃園國際機場、2010年桃園機場公司成立、2013年第一航廈改善工程完工、2015年南北跑道整修完畢、2017年機場捷運通車、第三航廈動土，里程碑的間距越來越密，旅客、航機與貨運量與日俱增，更創造超過200億元的年產值、累積服務超過7億人次旅客量。

在40周年活動中，機場公司董事長王明德感謝前輩的耕耘與付出，打造了現在機場的一點一滴，他也與蒞會長官包括立法委員葉宜津、呂玉玲、交通部常務次長祁文中與桃園市政府秘書長李憲明等人，共同切下裝飾有塔台、航廈及飛機的大型翻糖蛋糕。

為了紀念這段珍貴的時光，機場公司除了在今天舉辦熱鬧的慶祝活動之外，2月26日至3月26日在第二航廈接機大廳、3月27日至4月底於第一航廈接機大廳，接力盛大舉行40周年攝影展，透過一張張照片帶領大家走進時光隧道，一窺機場40年來的變化。

桃機公司說，現在肩負起讓我國空運門戶日新又新的責任。放眼未來，桃園機場軟硬體會持續強化更新、持續提供旅客最貼心的服務，積極參與各項國際活動，使全世界都看到台灣的成就，也讓國人有一個既溫暖又有溫度的台灣桃園國際機場，成為旅人最好的陪伴，國家最值得驕傲的象徵。

左起立法委員葉宜津、交通部常務次長祁文中、桃機公司董事長王明德、桃園市政府秘書長...
左起立法委員葉宜津、交通部常務次長祁文中、桃機公司董事長王明德、桃園市政府秘書長李憲明、委員呂玉玲一起祝福桃園機場生日快樂。　圖／桃機公司提供
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桃園機場桃機
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