台中豪宅市場春燕到！五大豪宅開春持續成交

2019-02-26 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中豪宅市場迎春燕! 豪宅建案春節前後至今來客熱絡，相較去年同期約有二成增長，且成交比大幅提升，市調指出，包括大陸、忠泰、寶輝、寶璽等建商旗下建案，新春以來銷售頻傳捷報，為建商送來大紅包。

住商不動產七期南屯店專案協理蔡鴻霖分析指出，從房地產歷經4、5年的盤整期，豪宅市場面臨重新洗牌，擁有國際建築大師加上景觀優勢、規劃特色，才能在競爭激烈的豪宅市場立於不敗。

由於春節連假長達九天，業者考慮到不少客戶會趁長假安排出遊，開工時間並未特別提前，不料這些遠道而來的台商、華僑都是「有備而來」，提前作了研究再趁假期返台賞屋，出手下訂極有效率。

據了解，新春期間忠泰「老佛爺」、「寶璽天睿」成交喜訊頻傳，大陸「宝格」售出2戶、「丽格」售出4戶、寶輝「秋紅谷」2戶，共計銷售金額近9億元。

不只如此，據實價登錄資料顯示，大陸「宝格」於去年10月、11月也分別有成交資訊揭露，15樓戶成交單價67.6萬元，總價約1.33億元；27樓戶成交單價63萬元，總價9,998萬元。

另外還有一筆尚未登錄、由精品代理商君梵公司購入的36樓戶，單價約80萬元上下，總計從去年第4季至今「宝格」已售出5戶，堪稱豪宅大贏家。

大陸「宝格」與「丽格」同為義大利國寶設計師Antonio Citterio所設計，「宝格」外觀為原石質感菱格紋，而「丽格」外觀為琥珀色蜂巢紋，風格各異其趣更彰顯設計張力與建築代表性，受到客戶好評。

其中，「丽格」規劃有60、70、80、95、115、125坪等6種坪數選擇，滿足不同購屋需求，目前結構體已完成，為七期即將落成新案中最受矚目。

北部豪宅建商忠泰建設，首度插旗台中的豪宅案忠泰「老佛爺」，位於草悟道第一排，是由甫辭世的國際頂級設計大師卡爾‧拉格斐首度跨界、親自操刀的精品住宅案。

此案從建築外觀、公共設施到室內規劃的空間配置、風格風貌等，都淋漓盡致的呈現拉格斐對生活的態度、時尚品味與美學精髓，讓時尚迷、設計迷都為之瘋狂，目前成交已近3成。

位於秋紅谷廣場首排的寶輝「秋紅谷」，則是邀請美國知名Johnson Fain事務所規劃設計，該公司客戶包括米高梅、史丹佛大學、南加州大學、華納集團、環球影城、萬豪酒店、喜來登飯店等多家商業巨擘，搭配HBA室內設計。春節前後售出2戶，每坪價格約在60萬至70萬元間。

寶璽「天睿」是由國際建築大師麥克葛林聯手日籍空間設計師片山正通的作品，目前每坪單價成交也在60萬至70萬元起跳，未來有機會擠進前中部三大豪宅之列，足見國際大師建築的價值性已受市場肯定。