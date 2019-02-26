一小時喝完18杯啤酒 這家餐廳賞5萬元

2019-02-26 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



中保集團轉投資的「棧酒食吧花園餐廳」，鼓勵消費者多方嘗試不同風味的精釀啤酒，祭出5萬獎金尋找精釀啤酒大胃王。「雙人啤酒挑戰賽」歡迎伴侶組隊參賽，挑戰者只要能在一個小時內喝完18杯啤酒（約6000cc），就有機會奪得新台幣5萬元獎金。

高額獎金吸引相當多民眾報名挑戰，但看似難度不高的比賽，其實陸續讓很多自認好酒量的消費者踢到鐵板。大部分挑戰者喝到15杯就會舉白旗，投降放棄。

日前有公司行號對旗下業務員充滿信心，帶著員工組隊參賽，挑戰者在親友團啦啦隊熱情助陣下，一杯接著一杯，展現深厚實力，甚至創下31分鐘完賽的超強門檻，消息一出吸引大批挑戰者躍躍欲試，要來踢館。

棧酒食吧表示，歡迎企業行號鼓勵員工組隊參賽，透過活動培養團隊默契，聯繫感情。此外，棧酒食吧每周六晚間八時起舉辦戶外派對，請來專業DJ，提供好音樂好氣氛，讓消費者絕對放鬆，還能以特惠價666元享受超值雙人超值套餐（內含春捲、炸雞翅和兩杯精釀啤酒）。