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台灣燈會因應二二八假期疏運壓力 公布最新交通措施

2019-02-26 12:58經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台灣燈會因應二二八連假可能到來的龐大人潮與車潮，屏東縣政府今（26）日公布最新交通措施，除了從全台緊急調度遊覽車加入接駁，為提升整體接駁效率，原高捷國際機場站接駁路線二二八連假四天停止接駁服務，將接駁能量集中於縣內短途運輸避免人潮久候，並協調台鐵增開8列次火車，及公路客運增開32班次自新左營直達大鵬灣的燈會快線，歡迎遊客多多利用。

台灣燈會爆紅，連日來的交通接駁也達到最高峰，儘管700輛接駁車全部動員，仍面臨極大的疏運壓力。

屏東縣政府燈會辦公室主任黃建嘉表示，停駛高捷國際機場站接駁路線，最主要考量高雄捷運國際機場往來大鵬灣燈區接駁車單程行駛時間約需75分鐘，運能有限，而且連假期間出國旅遊人數眾多，高捷高雄國際機場站等候空間有限，也影響接駁服務品質。

縣府經審慎評估後，決議二二八四天連假高雄捷運國際機場站接駁路線停止行駛，將運能集中於縣內台鐵場站、停車場等，提升接駁散場人潮效率。縣府並緊急從全台調度遊覽車，預計將至少增加至800部，並加派300名人力至各接駁站維持秩序。

高捷高雄國際機場站接駁路線停駛後，小港機場旅客憑2月19日至3月3日間國際線登機證（boarding pass），可免費搭乘客運9117燈會區間專車至大鵬灣，一般民眾若無登機證，則可享優惠票價80元，上車地點於高捷高雄國際機場站6號出口，下車地點於大鵬灣燈區南轉運站；高鐵新左營站可搭乘燈會快線，及購買高鐵+客運分段式套票，直達大鵬灣。

屆時接駁車運量也將轉移至潮州火車站，縣府將潮州火車站接駁車數量從80餘輛增加到120輛以上，同時協調台鐵在原本加開的17列次外再增開8列次火車，服務散場人潮。

交通旅遊處長黃國維表示，二二八四天連假縣府已協調台鐵潮州站末班車最晚凌晨0時6分往台南、0時20分往新左營，林邊站最晚23時40分往新左營，「台鐵一定會等到所有旅客都上車疏運完畢」。

縣府建議中北部遊客前來賞燈，可由高鐵左營站轉乘台鐵新左營站至潮州站，高雄市民可搭乘高雄捷運於台鐵新左營站或高雄車站轉乘台鐵至潮州站。

屏東縣政府並協調公路客運增開32班次自新左營直達大鵬灣的燈會快線，搭乘高鐵來的遊客搭配「分段式套票」，除享有高鐵來回票75折優惠及墾丁快線來回票價550元外，還可以在大鵬灣賞完燈接續至墾丁旅行！

黃建嘉建議遊客也可以相揪包遊覽車南下，遊覽車可以行駛大鵬灣環灣道路直達園區，賞燈結束後再原車輕鬆離開，也是避免等候接駁的方式。

此外，為讓民眾有更多元的公共運輸選擇，中央和地方攜手合作推出「搭公車到大鵬灣賞燈趣」專案，燈會期間高鐵左營站往返大鵬灣客運路線（0969燈會快線、9127A、9189墾丁快線）皆享優惠票價100元，墾丁快線在二二八連假時刷電子票證再享優惠。

「留車不留人」，黃建嘉強調，這是潘孟安縣長最高指示原則，台灣燈會一定會把所有遊客都接駁完畢，工作人員才會離園，請遊客多多利用大眾運輸工具，開心來賞燈。

台灣燈會爆紅，連日來的交通接駁也達到最高峰，儘管700輛接駁車全部動員，仍面臨極...
台灣燈會爆紅，連日來的交通接駁也達到最高峰，儘管700輛接駁車全部動員，仍面臨極大的疏運壓力。圖／屏東縣政府提供
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