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新北繼承量衝破萬戶 業者：衝擊重劃區買氣

2019-02-26 12:19經濟日報 記者游智文╱即時報導

隨人口老化，各地房屋繼承量持續增加，新北市去年繼承量突破一萬戶，全台最多，近八年增幅達41%，也排名六都第一。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，新北市為全台人口最多的縣市，老年人口也不少，繼承量因此較大。過去幾年新北市重劃區買氣減弱，除了整體房市買氣因素，這些繼承家產的年輕人口，沒有急迫動機再買新房，也有一定程度影響。

根據內政部統計資料，去年全國房屋繼承棟數約5.63萬戶，已連續12年創新高，近三年都在5萬戶以上。

其中新北市達1.05萬戶最多，占全國繼承移轉棟數約二成，等於國內每10間房子繼承，就有兩間在新北市。其次為台北市，也達9,200餘戶，逼近萬戶，高雄6,700多戶排名第三。

以六都來看，和2011年陸續改制後相比，新北市增幅最高，達41%，桃園、台北、台南、高雄都在33~35%，台中32%，繼承棟數增加幅度最小。

陳炳辰表示，根據內政部資料，至去年9月底，我國65歲以上老年人口約338萬人，其中以新北市52.8萬人、占全國老年人口約15％最多，台北市45萬次之、高雄市40.9萬第三。

陳炳辰分析，新北市老年人口多，繼承移轉自然也多，尤其房地合一上路後，贈與節稅效果降低，許多人不再事先規畫，繼承棟數更是快速增加，近兩年新北不少重劃區買氣明顯轉弱，和不少人繼承了房子， 不再購屋有一定關聯。

資料來源：內政統計月報、台灣房屋智庫彙整
資料來源：內政統計月報、台灣房屋智庫彙整
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記者游智文／攝影
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