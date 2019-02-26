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土地交易統計洩露富人動向 大舉回籠天龍國

2019-02-26 11:48經濟日報 記者游智文╱即時報導

根據內政部統計資料，2018全國土地買賣登記共51萬筆，買賣移轉面積8,220萬坪，為2016年房地合一稅實施後的新高，六都以北市增加最明顯，交易筆數年增逾一成、交易面積年增一倍，兩項數據均居六都之冠。

大家房屋企研室主任郎美囡分析，台北市豪宅市場去年解凍，富人回流，交易量攀升，由於這類型房屋都屬於大坪數，土地持分較大，因此大幅拉升土地交易面積，換屋型買方進入市場，也促使北市交易量大幅提升。

另外，受美中貿易戰影響，不少台商回台購買辦公室、土地及廠房，辦公室以北市為首選，也讓北市土地交易量大增。

住商機構依據內政部資料，統計全國素地及帶有建物的土地，交易筆數、移轉面積，去年總計51.2萬筆，移轉面積8,220萬坪，均創2016年以來，三年新高，和2017年相比，件數成長3.5%，面積小增0.6%。

北市表現最亮眼，去年達3.7萬筆，較2017年增加10.5%，面積191萬坪，較2017年大增逾一倍，其次為新北市，交易筆數年增9%，交易面積年增25%。

台中、台南皆為買賣筆數增加，買賣面積減少，減幅1~2%，桃園、高雄土地買賣筆數及面積均下滑，桃園市土地買賣筆數年減1.6%、面積年減29.8%，高雄市筆數年減1.6%、面積年減19.7%。

郎美囡表示，高資產買方回歸不動產市場，以雙北為主，尤其首都台北市為交易大宗，而台中、台南雖然筆數有增加，但以小規模居多，因此土地面積減少，至於桃園市近年土地價格走升，尤其工業用地價格翻漲，對買方而言成本偏高，且住宅市場缺乏再上一層的力道，去年買賣交易不理想，高雄市去年受選舉影響甚深，觀望氣氛濃厚，因此交易量走低。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，近期財政部公布今年1月全國稅收初步統計，其中土地增值稅實徵淨額高達103億元，是房地合一上路後的新高，在房市持續回溫，加上美中貿易戰拉鋸，資金回流、回台設廠自用需求不減下，預料今年土地移轉量可望持續增加。

資料來源：內政部、住展機構企劃研究室整理
資料來源：內政部、住展機構企劃研究室整理
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記者游智文／攝影
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