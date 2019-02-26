2018買賣移轉前十行政區 桃園買氣最強包辦冠季軍

2019-02-26 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



2018年買賣移轉棟數落在27.8萬棟，雖然房市緩步復甦，但仍未突破28萬棟，進一步檢視六都移轉量，綜合前十名行政區發現， 2018房市熱區與前年完全重疊，但是名次順序調動，諸如桃園區、板橋區、淡水區靠著交屋潮再度翻紅，不過業者指出，新北市大量交屋潮已過，今年迎來的是推案潮。

回顧2018全年移轉數量，房仲業者分析，2018年上半年出現交易熱潮，相較前年同期增5.4%，但下半年伴隨股災、美中貿易大戰等影響，量能改走持平，所幸在肥咖條款、台商資金去化等助攻，拉抬部分豪宅市場，整體房市續走復甦格局。

進一步檢視買賣移轉棟數熱門行政區，2018年桃園市桃園區以8,489棟拿下冠軍，其次是新北市板橋區7,782棟，桃園市中壢區則是7,488棟位居第三名。值得一提的是，桃園區與板橋區相較去年表現皆有增加，而今年落在第四的新北市淡水區，也增加一成突破7,000棟大關。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，從六都各行政區的移轉量表現，2018年房市熱區前十名與2017年重疊，僅名次順序調動，不過包括板橋區、淡水區、桃園區，乃至台中市北屯區、西屯區等，都從房地合一重稅打擊後復甦，除受惠新案交屋潮，剛性買盤不再觀望，推升各地重劃區的移轉量能。

陳炳辰指出，各行政區移轉量能有時會受該區面積影響，像是新北市新店區、台中市北屯區都是面積偏大的行政區，可供開發地段多，不同產品匯聚，自然讓交易量能高，相對之下如新北市新莊區、板橋區、中和區地域小，交通生活機能宜人，若再碰上新案交屋潮，都能令交易熱度不減。

不過，買賣移轉棟熱區往往靠著交屋潮推升量體，也有遞延反應市況的疑慮。展望今年表現，住展雜誌企研室經理何世昌分析，2019年新北市重劃區只有推案潮，應不致於會再出現交屋潮，上一波交屋潮高峰己過，新一波預計落在2020下半年至2022年之間。