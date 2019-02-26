Cosplay大同寶寶拿好禮 嗨翻2019屏東台灣燈會

2019-02-26 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



2019屏東台灣燈會在大鵬灣燈區掀起百萬人潮參觀旋風，在企業燈區中，就屬臺灣第一在地公仔天王大同寶寶賽車燈座最為吸睛耀眼!上週六雖為補上班日，熱情民眾還是擠爆現場，爭先與3尊大同寶寶活動人偶合影，家長們更是興奮地帶著小朋友一起進入大同電鍋夢幻賽車同歡。

為突顯大鵬灣國際賽車場的特色，大同公司特將本次「大同寶寶 飆出好屏」賽車創意花燈降低高度，突破一般花燈只能看不能摸的限制，特別製作讓遊客可以進入拍照的電鍋跑車。

大同公司是台灣產業界第一家建立超過100年的企業，也是陪伴台灣民眾一起成長，見證台灣奇蹟的在地品牌，世紀企業的永續更代表台灣之光，而其企業吉祥物大同寶寶更是連續多年以新奇、可愛、獨特的創意造型，成為每年台灣燈會企業展區的最佳人氣王。