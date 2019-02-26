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阿嬤片不斷重播 消基會轟有線台無下限

2019-02-26 11:13經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

有線電視頻道萬年不變，消費者不斷抱怨有線電視不好看等問題引發消費者文教基金會關注，消基會表示，進行消費者問卷調查及電視頻道側錄方式，發現一部分頻道重播率高，且重播的電影、節目都是阿嬤時代的片子，等於是花手上現銀，但卻看阿嬤時代的片，加上置入性行銷的節目充斥，讓消費者付收視費，卻都在看廣告節目，業者不斷秀下限，同時扼殺國內有線電視產業。

消基會引用，NCC統計2018年有線電視用戶數掉了14萬戶，僅剩507.7萬戶，用戶數流失，就是消費者以實際行動抗議有線電視不好看。

消基會表示，在1月底到2月中旬的春節期間，發動志工進行消費者滿意度調查問卷，同時以側錄節目的方式，深度了解消費者聲音及有線電視亂象。

消基會調查發現，有52%用戶每天花超過1到3小時看電視，74.9%用戶認為每個月繳交500元的收視費用，但卻只看到一再重播、節目老舊、置入型性行銷及電視購物頻道充斥，沒有其他選擇等於被業者綁架，自然認為收費太高

消基會也指出，72.4%消費者希望有線電視系統跟頻道商可以增加數量，同時分出優勝劣敗、去蕪存菁、同時汰換濫竽充數的不肖業者，六成以上消費者也認為，新聞轟炸、重播率高、置入行銷太多是對節目內容不滿意。

消基會也點名緯來電影、AXN重播率高達四成以上，而龍祥在春節時間更撥出高達61部20年以上的舊片。

消基會表示，根據節目表及節目側錄結果，發現東風、JET、年代MUCH等置入性行銷高達6至10小時。

近年有線電視亂象，消基會認為，涉及法令，有線電視系統及頻道利潤分配等問題，而這也讓監察院在2018年10月就糾正NCC修法進度牛步，容任個人及企業以集團或共同控制方式取得實質支配影響力，嚴重影響市場健全發展。

消基會認為，不是消費者不願意付錢，如果有好的內容，是願意提高付費，而近年OTT興起，很多廣告商也都把廣告移到OTT，呼籲業者，應該投入心血及成本，推出具有吸引力的節目，繼續以壓低成本、賺取廣告費的不當思維，引進置入行銷或重播老片，消費者將以行動，退訂有線電視，來反制。

同時消基會表是，NCC跟文化部對於有線電視及頻道內容問題互推責任，呼籲行政院長蘇貞昌，應該顧及消費者權益，釐清主管機關權責，呼籲主管機關盡速修法，同時開放消費者單頻單選的選擇權，同時打破「定頻」規定，讓類似頻道放在同區塊，方便消費者收看。

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