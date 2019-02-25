北極星藥業全新團隊亮相 大股東指公司有六大問題

2019-02-25 20:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



北極星藥業日前人事大地震，今（25）日舉辦法說會，北極星新團隊今正式亮相，公司兩大股東正文科技董事長陳鴻文，及足輝公司董事長連華榮在人事變動後首次露面。

陳鴻文指出，公司在吳伯文掌舵下有六大問題，包括燒錢速度太快、組織過於龐大、啟動太多研發項目致失焦、工廠產能利用率差及主力臨床試驗進度太慢等，都將逐一解決。公司到2020年底前，資金總需求為4,000萬美金（新台幣12億元），仍會再進行現增和私募等。

北極星藥業創辦人暨總經理吳伯文日前突遭董事會解任，讓外界譁然，總經理由執行副總陳紹琛代理；另外，新任總公司財會主管及代理發言人，由大股東正文科技前財會主管何宜治接任，新聘林維源擔任公司營運副總兼發言人。今法說會，陳鴻文與連華榮偕陳紹琛和林維源出席，團隊以全新姿態面對法人。

陳鴻文也談到為何解任吳伯文。他提到，若歸納問題，一是燒錢太快，去年北極星就虧損3,400萬元美金（約新台幣10.2億元），從前（2017）年公司就開始進行兩次增資、兩次私募，其中去年9月進行現增6億元，是因為前年發現燒錢速度快，去年6月時他認為會面臨沒錢的窘境，所以他請出連華榮出面擔任董事長，也請第一大股東新東陽老董麥寬成支持。

他說，從前年年中到去年已收進新台幣22億元，但預估到今年4月「將會沒錢」，所以上周通過私募案，希望能緊急籌到500萬美元。

第二，則是組織龐大，北極星全球有100多位員工，一年需要發出1,300萬元美金薪資，他質疑「為何需要這麼多人？」未來將檢討組織人力，按照計畫需求，配置相當人力。

第三是啟動太多研發項目，導致失焦。第四，工廠負擔沉重，產能利用率差；他提到，北加州工廠年產能20萬針，目前庫存7,500針，去年實際使用在病人的用量總共約2,000針，可說產能利用率極低；大陸成都廠自2013年興建，耗資超過10億元，至今閒置多年。未來將重新檢討工廠管理及生產策略。

第五，由於臨床試驗太分散，除了加速肝癌及肺間皮癌的臨床試驗進程、評估繼續胰臟癌及血癌臨床試驗的可行性、繼續與Washington Univ.合作進行 Soft Tissue，以及加入安德森癌症中心（MD Anderson）免疫抗癌大聯盟之外，將暫停所有案子；研發部分，將會暫停六個研發中的案子。

第六，主力臨床試驗進度太慢，目前病人數及數據量太少。他指出，希望拿到藥證的肝癌和肺間皮癌的部分，肝癌目標一年內收完225位病人，一旦達120人後開始和美國FDA（食品藥品監督管理局）談提前給藥証之可能，預計在2020年拿藥証；肺間皮癌目標年底收完176人，預計在2020年解盲，拿藥証。

他也提到說，要與大藥廠間合作、授權乃至於併購都不排除，「但大藥廠要對你有興趣，一定要有臨床實驗的數據，要拿出效果來。」

未來一年半內北極星藥業臨床試驗需再收355位病人，2020年底前包括研發、生產、管理 (臨床以外所有開支) 需要總資金需求為4,000萬元美金(不還現有債)；除了董事會日前決議將進行500萬美金私募案作為初步籌資方案之外，還會再進行現增和私募。