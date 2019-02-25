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台船老董：未來20年新建艦艇預算將超過5,000億

2019-02-25 17:42經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台船董事長鄭文隆今日在國艦國造本土化供應商大會中表示，根據研究分析，未來20年新建艦艇預算將超過5,000億元，國艦國造自108年起進入高峰，延續到114年，每年將能創造大約180億到340億的產值。

台船董事長鄭文隆表示，國艦國造政策的推動已二年餘，去年，海軍及海巡署陸續釋出兩棲船塢運輸艦、沱江艦後續艦、快速佈雷艇、4000噸巡防艦、600噸巡防艦、100噸及35噸巡防艇，今年亦將再推出潛艦國造原型艦及新一代飛彈巡防艦等建案。

這些建案除了可以大幅增加我們的國防戰力外，對全台的造船產業也有相當的助益，特別是在全球造船產業極冷寒冬的現在，更有特殊的產業意義。在商船業務難繼之時，因這些建案，讓大家有了更多的選擇及參與。

依相關的建軍計畫，根據研究分析，未來20年新建艦艇預算將超過5,000億，國艦國造自108年起進入高峰，延續到114年，每年將能創造大約180億到340億的產值，

其次，年度就業人數的貢獻，介於5100人至9,000人之間；而全壽期間每年維修的產值介於45億至71億之間；全壽期間每年維修創造的就業人數介於1,253至1,950人之間。

他並說，船舶產業包含船舶設計，船舶建造、修理，設備、零件、材料供應等領域，根據主計處產業關聯分析統計，台灣的造船業屬於火車頭產業，對拉抬上游供應鏈產業的效果極大，國艦國造案的推出，將有助於帶動相關產業的發展。

今天的供應商大會，安排了台船及國防部海發中心報告國艦國造本土化策略、現況及產業效益，另由中科院、中國驗船中心、金工中心、船舶中心介紹法規、驗證及產業輔導機制，也安排宏昇、協聚德、奉珊、罡旻等本土供應鏈公司簡介其參與狀況。

而這裡面還有一項更重要的工作，就是軍規認證的工作，我們也希望大家共同努力來建構一個載台、裝備與系統測試平台，提供廠商及開發者能進行認證作業，除了可以讓使用者能獲得信心外，更冀望能藉此認證之推動及取得，漸漸把國內的產品推廣到國際市場供應鏈，這將是國艦國造政策進一步的效果發揮。

至於國艦國造政策中，大家最關心的國造潛艦（IDS案），目前台船在海軍的督導及協助下，我們的合約設計工作已近尾聲，目前順利作業中，將在下月底完成此一階段工作。

而潛艦預算立法院已通過，三月底，我們在合約設計完成後，將向立法院進行報告，在完成報告後，便會進入下一階段的廠房建造及細部設計等施工準備，這二項做完，就會進入實體建造工作。

由於潛艦的技術等級較一般的國艦更高，我們也期望更多的學術界專家及本土供應鏈、開發商參與研發，共同為提昇自製率的目標努力。

台船今日舉行在國艦國造本土化供應商大會。照片／台船提供
台船今日舉行在國艦國造本土化供應商大會。照片／台船提供
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台船潛艦
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