一位餐飲界老闆的觀察：最大競爭對手是便利商店

2019-02-25 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



老字號美式餐廳TGI FRIDAYS台灣營運資深副總裁李宏智今（25）日表示，很多餐飲業還沒意識到，最大競爭者不是同業，而是「便利商店」，像小七跟達美樂合作，全家也在賣250元高級咖啡，便利商店與餐飲的界線愈來愈模糊。

超商龍頭7-ELEVEN今日宣布聯手晶華酒店集團旗下的「達美樂」披薩，在台北信義區推出「7-ELEVEN X達美樂複合店」，為全球第一家達美樂與超商結合的全新店型。

另一超商巨頭全家的台中Let’s Cafe旗艦店，獨家販售國姓鄉向陽莊園咖啡，每杯售價高達250元，限量500杯，再創超商咖啡新高價。

以往超商販售的食品以輕食及微波食品為主，如今超商型態愈趨多元，跨業整合更蔚為風潮，超商不再只是超商，而是結合書店、健身房、披薩店等複合式商店。

對於超商的事業版圖愈做愈大，李宏智認為，餐飲與便利超商的界線愈來愈模糊，小七賣起達美樂披薩，全家也賣250元高級咖啡，餐廳最大的競爭者已非同業，而是超商。

他直言：「我現在怕的不是餐飲業的競爭，反而怕超商，因為超商太方便了，什麼都能做！」

李宏智說，對很多人而言，辦公室樓下有超商是相當便利的事，午休時間到超商快速吃個便當或燴飯，剩下午休時間可以多休息或逛一下附近攤商，這是現代人利用午休時間的型態。如果超商提供的餐點愈來愈精緻，當然會為餐廳帶來競爭壓力。

面對十八般武藝樣樣來的超商，李宏智強調，TGI FRIDAYS因應之道，在於每家分店都要做出自己特色，因為現在消費者愈來愈不喜歡一個模子複製的連鎖店，更青睞各店有其風格與特色，這是連鎖餐飲店近年興起的風潮。

李宏智指出，美國餐飲集團在五、六年前就發現這個趨勢，台灣近年也意識到消費者的偏好正在轉變，所以星巴克積極開設具當地特色的門市。TGI FRIDAYS除了總公司制定的整體行銷策略，也會要求各店長根據分店所在位置附近的特色，推出各具特色的行銷策略。