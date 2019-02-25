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交通部所屬單位傳異動 五熱門人選競逐華航董座

2019-02-25 16:23經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

近期交通部所屬單位傳出多項人事將有異動，包括圓山飯店董座將由前立委林育生出任，中華顧問工程司董事長由前台中市副市長林陵三出任、執行長由前台中市交通局局長王義川擔任，華航董事長何煖軒將於3月中旬下台，現有五位熱門人選競逐。對此交通部表示，如有人事異動經核定確認，會由權責單位發佈，現無法評論外界揣測。

據指出，這波交通部所屬單位的人事異動中，最受矚目的是華航董座人選，因為華航不僅是國內重要的航空公司，海外營業據點眾多，旗下更有多家子公司，國內外關係良好，資源豐沛，加上龐大的購機金額是政府重要的外交工具，因此，華航董座人選一向要總統點頭才會派任。

春節期間華航罷工事件發生後，因影響旅客達到數萬人之多，民怨沸騰，府院層峰對於何煖軒的表現並不滿意，傳出他可能會被撤換的消息，罷工事件落幕後，有藍綠立委則是直接點名何煖軒應該下台，使得何煖軒的去留備受關注。

近日傳出華航董事長的熱門人選有五位，包括曾任華航董事長、現任台灣高鐵董事長的江耀宗，曾任長榮立榮航空董事長、現任台灣高鐵公司鄭光遠，前華航董事長趙國帥，前華信航空董事長、前台中市觀光旅遊局局長陳盛山，前行政院副院長林錫耀。

交通部長林佳龍今天在立法院被媒體問及華航董座是否會異動時表示，華航改革是要持續進行，這次事件也給了華航體檢機會，希望華航內部或從交通部角度，都會協助華航做更多改革，提高其競爭力。對於何煖軒是否要下台，林佳龍並未正面回答。

對於多項人事異動傳言，交通部回應說，會先從整體經營績效來檢視相關事業單位，盼藉此促進其精進革新、興利除弊，而後才會思考是否進行人事調整，部分目前僅於經營績效層面徵詢多方意見的階段，至於人事是否調整，則屬下一階段才會討論的議題，如有人事異動經核定確認，會再由權責單位發佈相關訊息，無法評論外界對特定人選之臆測。

華航何煖軒
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