經民連拒紅色企業進雙子星 投審會：已請國安局審查

2019-02-25 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



雙子星開發案去年底由南海控股集團拿下，預計3月底將與台北市政府簽約，經濟民主連合今天前往經濟部投審會前抗議，要求駁回該投資案，「不要讓紅色企業進駐台灣門戶」。投審會表示，南海集團上月25日才遞交投資申請，已將相關資料送交國安局及陸委會審查。

投審會表示，目前送交的申請資料中，雙子星開發案中馬來西亞投資方馬頓的股權結構及股東資料不足，已請南海控股集團儘速補件，何時會有結果仍須看補件速度及相關單位審查進度；對於經民連的駁回投資訴求，投審會表示，將會依據《大陸地區人民來台投資許可辦法》、《外國人投資條例》等相關規定，若將對台灣投資環境有不利影響，「我們委員會依法可以做成駁回的決議」。

經民連指出，若讓南海控股集團拿下雙子星大樓的建案，台灣機場捷運的門戶恐將成為中國「租界」，國人經由機場捷運進出國門，可能會被中國政府監控，雙子星將來恐也會成為舉辦「兩岸一家親」會談的最佳場地，所有集會、遊行、抗議活動、台獨大旗，都不許靠近。

經民連強調，雙子星大樓中預計開設4K巨幕電影院，恐成「紅色影城」併購台灣電影院的灘頭堡。甚至中國新華社駐台辦事處等中國情報及統戰據點也可能遷入，一有狀況，可快速搭機回「京」，還可在台灣門戶上掛上五星旗，「投審會應駁回南海控股雙子星大樓投資案，不要讓紅色企業進駐台灣門戶！」

經民連還說，雖然南海控股主席于品海是香港生意人，南海控股是香港上市公司，但站在國家安全與民主防禦的角度，「台灣真正該在意、該提防的，並不是資本的註冊地，而是中國政府對特定企業的影響力。」