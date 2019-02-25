金融科技系列—FinTech 臺大開辦「金融科技概論與法制監管、區塊鏈與金融創新、大數據與理財機器人」研習班

2019-02-25 15:29 文／ 臺灣大學進修推廣學院



台灣產業轉型不能拖，學習步調要及時。科技翻天覆地而來，面對金融科技世代，你準備好面對了嗎？臺大進修推廣學院將於108年5月5日起開辦「金融科技系列課程」，本系列課程兼顧系統連貫，由新時代下應用於金融產業不同科技之角度出發，同時輔以案例加以印證，幫助學習者提昇相關知識與技能，應對日新月異的新趨勢。

臺大進修推廣學院開辦的「金融科技系列課程」特別邀請臺灣大學法律學院楊岳平教授、財務金融學系張森林特聘教授、工商管理學系柯冠州教授及業界名師講授，主題涵蓋金融科技概論與法制監管、區塊鏈與金融創新、大數據與理財機器人等，本課程將帶領學習者探討金融科技下的挑戰監管問題與對策；繼而了解區塊鏈的崛起及大數據分析技術與理財機器人帶來的改變與影響，進一步思考金融科技下帶來的轉變。

「金融科技概論與法制監管」於108年5月5日開始上課；「區塊鏈與金融創新」於5月21日起；「大數據與理財機器人」則於6月16日開始。本系列課程即日起開始受理報名，於108年3月31前完成報名繳費者享有學費優惠，一次選讀本系列三門課程將另贈送課程學費折價券。有關本課程之相關訊息歡迎上「臺大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院洽詢。

金融科技系列─金融科技概論與法制監管

http://bit.ly/2GJ5HQL

金融科技系列─區塊鏈與金融創新

http://bit.ly/2tzeZGm

金融科技系列─大數據與理財機器人