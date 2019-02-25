定穎去年虧損逾2.4億元 不配息

相關新聞
聯德獲伺服器散熱訂單 獲利拚連3年新高2019-02-25 15:07
超商玩跨界 聯名店搶分餐飲大餅2019-02-25 14:33
7-11攜達美樂開複合店 超商吃現烤披薩2019-02-25 14:33
2月尾聲衝業績 電商平台出招2019-02-25 14:15
國際廢鋼價格走緩 豐興鋼筋連2漲後平盤2019-02-25 13:09
小七首度與集團外品牌複合展店 推出達美樂現烤披薩2019-02-25 12:01
小七也賣披薩了 主打三分鐘現烤2019-02-25 11:52
高雄市五場徵才登場 最高薪資55K2019-02-25 11:32
網傳桃機公部門徵才？真相是這樣！2019-02-25 10:54
林佳龍爆料：華航罷工時分別接見勞資代表2019-02-25 10:33
228連假 航港局加強客輪航行安全及豬瘟防疫2019-02-25 10:33
企業生日快樂／動力…衝刺產能 搶電競商機2019-02-25 01:24
企業生日快樂／許文昉 從通才找將才2019-02-25 01:21
企業生日快樂／許文昉：做好準備 迎接換機潮2019-02-25 01:20
創業之星／周郭傑：開放銀行力挺新創2019-02-25 00:39
偷書賊作者 談創作歷程2019-02-24 23:35
台北文學季 邀你街道尋聲2019-02-24 23:35
時裝展+新世代藝術…比設計 玩創意2019-02-24 23:35
經濟書坊／目標與關鍵結果2019-02-24 23:23
律師看時事／解讀表決權信託契約2019-02-24 23:22
點子農場／餐酒學堂 激勵產業轉骨2019-02-24 23:22
策略行銷／王俊傑…反守為攻 把餅做大2019-02-24 23:22
「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信2019-02-24 21:37
阿舍食堂十周年 首推網路形象影片2019-02-24 19:13
蟬聯15年 清水服務區登國道服務區業績王2019-02-24 15:34
克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息2019-02-22 13:53
樂斯科養老鼠 1胎要價20萬2019-02-22 13:42
去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人2019-02-22 10:33
靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國2019-02-22 10:28
資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片2019-02-21 09:11
燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光2019-02-19 14:00
劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址2019-02-15 15:15
返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都2019-02-14 10:31
90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？2019-02-11 13:24
王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民2019-01-31 15:28
同樣是重劃區 林口怎麼發展？2019-01-31 13:35
金融科技系列—FinTech 臺大開辦「金融科技概論與法制監管、區塊鏈與金融創新、大數據與理財機器人」研習班2019-02-25 15:29
減脂、癌症研究再創新!葡萄王生技研發專利 馬來西亞發明展獲雙金2019-02-23 19:00
精讀《左傳》選文，解析國際形勢 看小國如何找出利基、在亂世中求生2019-02-18 14:56
熱門文章
「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信2019-02-24 21:37
華為折疊機賣8萬 比三星貴2019-02-24 23:23
避開大陸 電子代工五雄大擴產2019-02-24 23:33
生技大震撼 北極星總座解任2019-02-24 23:23
亞高收債超高殖利率 2019年投資首選2019-02-24 19:14
洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等2019-02-24 19:13
金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水2019-02-24 23:58
手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態2019-02-25 10:09
賓士門檻降低 月薪5萬上班族可以入手2019-02-24 18:21
Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定2019-02-25 09:24
網傳桃機公部門徵才？真相是這樣！2019-02-25 10:54
北極星藥業大變動 創始人為何被換掉？2019-02-24 22:58
高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人2019-02-25 11:29
iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補2019-02-25 00:15
地價稅清查 鎖定四大類2019-02-24 23:47
國際駭客入侵金融機構頻傳 金管會要求強化11項資安2019-02-24 19:20
小米5G新機 超殺價搶市2019-02-24 23:24
台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠2019-02-24 23:46
名家觀點／從開放銀行到銀行的開放2019-02-25 00:43
金控大股東高質押人數大降 剩二人2019-02-24 15:47
比三星折疊機還貴！華為折疊手機Mate X要價8萬元2019-02-25 06:51
華為推折疊機展現實力…銷量不是重點2019-02-24 23:13
華映案 京城銀願當重整人2019-02-24 23:13
公股銀獵才 擴編理專戰隊2019-02-24 23:20
華航止血 化解內部歧見2019-02-25 00:26
華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺2019-02-25 12:34
贈屋節稅未必管用 忽略這件事恐繳更多稅2019-02-25 13:14
富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務2019-02-24 16:26
酬勞員工支出 不能扣抵2019-02-24 23:47
富邦金深耕越南 奪兩個第一2019-02-24 23:14
群益金鼎證 五大策略拓版圖2019-02-25 01:29
擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了2019-02-25 10:44
小七也賣披薩了 主打三分鐘現烤2019-02-25 11:52
富邦金南向越南十周年 據點規模居金控首位2019-02-24 16:39
公股銀留才…理專福利比照行員2019-02-24 23:15
中華電促成3GPP在台召開5G標準會議2019-02-24 23:21
基金自行質借自律 三不三機制2019-02-24 23:54
北極星四大股東…個個有來頭2019-02-24 23:18
藥華辦現增 擬募資50億2019-02-24 23:45
美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮2019-02-25 11:35
留言