2月尾聲衝業績 電商平台出招

2019-02-25 14:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



2月即將邁入尾聲，在228連假即將登場前，創業家兄弟（8477）和其子公司松果購物，攜手打出優惠促銷，衝刺2月業績；松果打出「連假搶好康」專區，創業家則續推「衛生紙囤起來」專區。此外，蝦皮購物和樂天市場等電商業者，亦規劃有優惠促銷，搶攻連假商機。

受惠新年買氣，創業家今年元月合併營收5.06億元，年增11.3%，月增22.8%，為歷年同期營收新高紀錄，同時也是其歷年營收次高紀錄。進到2月，創業家看準年後首波買氣，以大宗民生用品打頭陣，旗下生活市集以「衛生紙囤起來」專區，祭出衛生紙抗漲下殺價；松果則持續優化行動端發展；為2月營運成長添柴。

生活市集規劃衛生紙囤起來專區，至3月4日連假結束前，規劃各大衛生紙品牌最低三折起等優惠；此外，創業家亦表示受惠連假效應，觀察到踏青、旅遊相關商品銷量，過去兩周有顯著的成長，助攻營運表現升溫。創業家預計在3月時，將讓站上點數回饋能應用於銀行刷卡優惠，期許再創造一波點數經濟商機。

同時，創業家宣布也與7-ELEVEN合作，推出全新取貨優惠活動，3月1日至31日取貨滿一單，登記就送金莎巧克力3粒裝；取貨累計滿三單，登記加碼再送7-ELEVEN百元購物金。

搶攻連假財，松果則規劃在2月27日至3月4日，打出連假搶好康專區，包括鎖定外出服飾、戶外休閒、零嘴美食等連假需求品，規劃專區回饋價；並看好換季商機，同步推出季節床包、寢具家居等推出早鳥換購優惠。松果今年元月單月成交額再創高，此次規畫諸多活動，目標讓買氣延續到3月，挹注交易額彈跳。

日職球隊樂天金鷲將來台，於228當天和3月1日，和中華職棒Lamigo桃猿進行兩場交流賽。看準交流賽商機，樂天集團旗下電商樂天市場推出「日本職棒東北樂天金鷲隊周邊」專區，3月10日前，任選2件以上樂天金鷲周邊商品，享95折優惠；比賽當天現場下載樂天Pickup APP，可兌換1杯樂天金鷲特製版免費飲料。

蝦皮購物因應特力集團（2908）旗下平台「特力家」，進駐蝦皮商城，推出「特力家開店慶」，從2月25日到3月4日期間，規劃商品二折起等優惠。特力營運長何采容認為，蝦皮靈活的行銷操作與話題包裝，每每在市場上引發極佳聲量與口碑，其多樣的客群輪廓，有助集團開拓新客層，期許這次合作，能達雙贏的合作成效。