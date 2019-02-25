華航國際線班機延誤 明台產險自動理賠

2019-02-25 14:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



日本三井住友海上集團在台灣的子公司明台產險25日宣布，搭乘華航國際航線的旅客，於明台產險官網投保旅行平安保險+旅遊不便險時，提供航班資訊、護照號碼與銀行帳戶，當班機延誤達理賠標準時，無需申請證明、回傳等程序，理賠金自動匯入要保人的指定帳戶。

明台產險表示，針對最常發生的班機延誤，該公司去年2月起結合區塊鏈與智能合約技術，推出網路投保班機延誤快速理賠通知服務，最晚在出關前一小時，只要花五分鐘完成網路投保，同時輸入航班資訊及銀行帳戶，投保期間若班機延誤達三小時以上，就會主動通知保戶啟動理賠通知程序。

明台產險理賠本部長暨副總經理魏長樟表示，保單條款規定，飛機起飛前一小時，必需完成所有的投保與繳費程序，保險合約才算生效，以「最晚在出關前一小時」做訴求，目的在希望保戶早點投保，免得急急忙忙，資料還沒填完，已逾起飛前一小時，最後被電腦系統拒絕，沒能完成投保。

根據明台產險內部資料統計，2018全年度網路投保海外旅行平安保險件數較去年成長約七成，海外旅遊不便險理賠頻率最高的項目為：班機延誤、行程更改、行李損失，分別占52%、15%、5%。

明台產險去年2月首創針對航班延誤推出區塊鏈與智能合約技術的網路快速理賠通知服務，上線甫滿1年，此創新技術服務已主動協助超過163張保單完成快速理賠。

明台產險的班機延誤理賠通知，原本只開放給網路投保旅遊不便險保戶的班機延誤主動簡訊通知、行動裝置簡單上傳登機證明的服務，即日起「透過明台產險保險業務員」投保旅行綜合險，亦可登錄班機資訊後使用本項服務。