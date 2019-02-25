Jaguar & LandRover布重兵 豪華車市場拚更兇

2019-02-25 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎全面擴展台灣經銷商，在原有經銷商九和汽車之外，全新授權經銷商台灣瑋信宣布加入台北市場，2020將新增士林旗艦據點與新竹經銷據點，台中也將再新增全新經銷商，Jaguar LandRover向台灣豪華車品牌宣戰，搶占台灣市場。

台灣捷豹路虎旗下全新授權經銷商 ╴台灣瑋信汽車 Wearnes Motors (Taiwan) 座落於台北市大同區承德路精華地段的全新展示中心正式開幕，服務廠將於 3 月份起進駐台北市中山區濱江街，提供大台北地區客戶更為便利的銷售與保養維修服務。目前並已投入位於士林的旗艦據點，計畫投入10億元擴展市場。

台灣瑋信汽車來自新加坡Wearnes Automotive集團，成立於1906年，為亞洲豪華頂級汽車零售集團。結合 Jaguar Land Rover 全球一致的 Customer First 客戶優先準則與專屬 WEARNES 客製化體驗，帶給台灣消費者最高水準的英倫品牌體驗。