小七首度與集團外品牌複合展店 推出達美樂現烤披薩

2019-02-25 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



7-ELEVEN複合店再出新招，日前傳出將攜手達美樂開設複合店，今（25）日終於亮相。「7-ELEVEN X達美樂複合店」選在台北信義區松高門市，聯手晶華酒店集團旗下「達美樂」披薩，7-ELEVEN首度與集團外品牌複合展店，也是全球首家達美樂與超商結合的全新店型，也是7-ELEVEN第十種複合型態，可望藉此提升午、晚餐即食商機。

國內現烤披薩市場規模約80億元，近年以10%速度逐年成長，快速製作、新鮮現烤、價格合理是消費者最關注的三項指標。「7-ELEVEN X達美樂複合店」歷經近一年的籌備規劃，設計出六款披薩，與轟炸雞腿、香烤雞腿排等副食，是達美樂針對7-ELEVEN全新複合店開發的新菜單，價格在59元至218元。

「7-ELEVEN X達美樂複合店」主打「3分鐘新鮮現做」，消費者從現場點餐到店員現烤現作，為了讓專業披薩廚房能擠身僅有5坪大的空間，7-ELEVEN與達美樂共同打造全球最迷你的手作現烤披薩生產線，消費者點餐後，現場從拍麵、放上新鮮餡料、進烤箱快速烘烤，製作流程與既有達美樂相同。

「7-ELEVEN X達美樂複合店」另一特色就是現場享用，加上重新規劃設計的用餐情境，備有舒適優雅的座椅休憩專區可即時用餐，民眾在3分鐘就能吃到剛出爐的披薩，具備隨點、現做、速烤、即食四大優勢。

7-ELEVEN指出，本次首度跨出集團外，攜手達美樂披薩，結合雙方Know-How推出「7-ELEVEN X達美樂複合店」，讓7-ELEVEN成為首創在超商販售現做披薩的業者，提升午、晚餐即食商機外，推估也能帶動冷藏、碳酸、及茶飲品銷售成長；加上去年在高雄推出的烤雞複合店，顯示7-ELEVEN積極強化門市餐飲結構，擴大速食餐飲商機，