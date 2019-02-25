小七也賣批薩了 主打三分鐘現烤

2019-02-25 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



超商也買得到現烤PIZZA了，而且主打「3分鐘新鮮現做」，方便消費者現點、現吃。統一超（2912）和晶華（2707）合作，首家「7-ELEVEN X達美樂複合店」今日亮相。統一超表示，7-ELEVEN首度與集團外品牌複合展店，這也是全球第一家達美樂與超商結合的全新店型，具有隨點、現做、速烤、即食四大優勢。

統一超表示，為滿足消費者需求快速又美味的餐飲需求，首度跨出集團外，與晶華集團旗下的達美樂披薩攜手，結合雙方Know-How推出「7-ELEVEN X達美樂複合店」，讓7-ELEVEN成為首創在超商販售現做披薩的業者，預期除了提升午、晚餐即食業績外，也能帶動冷藏、碳酸、及茶飲品銷售成長。

國內現烤披薩市場規模約80億元，近年以10%速度逐年成長，快速製作、新鮮現烤、價格合理是消費者最關注的三項味蕾指標。統一超表示，「7-ELEVEN X達美樂複合店」歷經近一年的籌備規劃，設計出6款最受消費者青睞的披薩，與轟炸雞腿、香烤雞腿排等副食，是達美樂針對7-ELEVEN全新複合店開發的新菜單，價格在59元至218元。

「7-ELEVEN X達美樂複合店」主打「3分鐘新鮮現做」，且專業披薩廚房擠身在僅有5坪大的空間，7-ELEVEN與達美樂共同打造全球最迷你的手作現烤披薩生產線，消費者點餐後，現場從拍麵、放上新鮮餡料、進烤箱快速烘烤，製作流程與既有達美樂相同。該複合店另一特色就是現場享用，備有座椅休憩專區可即時用餐，讓消費者可吃到剛出爐的美味披薩。