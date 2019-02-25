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高雄市五場徵才登場 最高薪資55K

2019-02-25 11:32經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

為協助求職民眾做伙來找好頭路，高雄市政府勞工局訓練就業中心本周辦理五場徵才，提供500個以上工作機會，最高薪資有55K，歡迎求職朋友踴躍應徵。

高雄市勞工局指出，在26日將有三場徵才，上午9時在美濃區公所3樓禮堂舉辦，「合隆電工、春發科技、高雄汽車客運、慈陽科技工業」等19家廠商，徵求「職業安全衛生管理人員、駕駛長、居家照顧服務員、餐飲服務員、各類工程師」等251個職缺，平均薪資達28K以上。其中「合隆電工」招募三名職業安全衛生管理人員，薪資45K；「漢程汽車客運」招募10名市區公車駕駛長，薪資35K-55K；慈陽科技工業招募五名現場助理工程師，薪資31K-33K

上午9時30在勞工局1樓，「旭宏科技、湧盛電機」等6家廠商，釋出119個職缺；下午2時在三民就服站，「佐佐義、全球快遞、圓隆系統科技」等五家廠商，聯合招募市區工程師、業務專員、環保車司機等59人。

27日則有兩場徵才，下午2時30分在大寮就服台，辦理「台灣士瑞克保全」專案徵才，預計招募九名科技廠保全員及安檢員，薪資30至35K；下午同時段在楠梓就服站，「日月光半導體製造」釋出90個職缺，歡迎求職朋友把握機會參加。

薪資徵才勞工局
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