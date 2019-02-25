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林佳龍爆料：華航罷工時分別接見勞資代表

2019-02-25 10:33經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部長林佳龍今天赴立法院進行處理酒駕的專案報告，立委顏寬恒質疑交通部處理華航罷工事件不力時，他表示，「機師工會理事長李信燕爆料說，她們罷工前有來見我，我現在爆料，罷工發生後，我也分別和華航總經理謝世謙，機師工會理事長李信彥、機師工會常務理事陳蓓蓓見面，幾次座談會也都坐鎮部長室全程監控」。

林佳龍說，他上任交通部長前就知道華航機師醞釀要罷工，在發生罷工後，他做了幾件事，第一，當工會要求交通部出面時，雖然交通部不是勞資爭議的主管機關，還是承擔下來；第二，立即協調華航董事長何煖軒回台灣來處理；第三，過程中他都保持聯絡。

他進一步指出，除了李信燕爆料說，罷工前他和我有聯絡外，罷工後我還與勞資代表會面，進行協調，而且他親自主持三次緊急應變會議，四次勞資座談會中，他都坐鎮交通部部長室，隨時監控整個進度，不是只有政務次長王國材在前面主持而已。

對於林佳龍的說明，顏寬恒表示，他對林佳龍處理華航罷工事件打不及格的分數，因為林佳龍事先知情，仍放任罷工，造成華航、機師、旅客和政府四輸的局面，尤其華航賠掉了商譽和國際形象，民眾現在也對華航產生不信任感了，華航他們必續盡快挽回形象和聲譽。

交通部長林佳龍。記者林伯東／攝影 吳姿賢
交通部長林佳龍。記者林伯東／攝影 吳姿賢
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