北極星藥業大變動 創始人為何被換掉？

2019-02-24 22:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



北極星藥業創辦人暨總經理吳伯文日前突遭董事會解任，業界認為，北極星的肝癌藥物臨床試驗，在吳伯文主導下曾失敗過，而新藥也沒太大突破性發展，雖經歷多次增資，但臨床研發速度仍趕不上燒錢速度，導致公司營運捉襟見肘，這次換血動作，顯示大股東對吳伯文已失去信心，希望透過藉此挽回其他投資人信心。

據了解，明（25）日北極星將召開法人說明會，會中將針對公司組織改造及未來策略進行說明，也將可望闡明經營團隊未來經營方向。法人認為，公司在法說會前夕解任吳伯文，頗有斷尾求生的味道，應可適度降低外界對原先營運策略失利的質疑，但後續如何止血，仍待觀察。

北極星為標靶抗癌藥物研發公司，上周召開董事會並宣布，為完善公司治理、健全財務結構、加速進行主要的臨床試驗、積極進行與大藥廠之併購或授權協商，決議對公司的人事組織做調整，並對公司資源的配置重新檢討，其中最受矚目的就是解任吳伯文總經理一職，由執行副總陳紹琛代理。另外，新任總公司財會主管及代理發言人由大股東正文科技前財會主管何宜治接任，新聘林維源擔任公司營運副總兼發言人。

北極星藥業新藥主打癌症治療，包含肝癌、腎臟癌等，現在仍在持續投資階段，目前正文持有北極星藥業的股權約9.08%。

去年6月北極星股東會後，當時擔任董事長的吳伯文被換下，改由足輝企業董事長連華榮擔任董座，業界人士認為，已可看出大股東對吳伯文的營運策略有所疑慮，此次再被拔掉總經理及執行長職位，有可能因為多月以來，大股東發現新藥研發速度問題仍未解決，才發動人事大換血。

另外，有知情人士透露，過去大股東都全權交給主要經營人，深入公司了解後，認為商業經營的公司就是要講求營運績效，財務規劃也要符合長期策略，多年來沒有看到經營績效，透過經營團隊改組，有利於募資的救命錢。