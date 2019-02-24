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「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信

2019-02-24 21:37經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

華航機師罷工落幕，也讓大家看到航空業經營上面所面臨的兩大壓力，人力成本及高油價影...
華航機師罷工落幕，也讓大家看到航空業經營上面所面臨的兩大壓力，人力成本及高油價影響，成為航空業心中無法說的苦。 聯合報系資料照
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華航罷工落幕後，24日由人力資源處發給內部員工一封信，除了說明團體協約內容，並希望化解內部歧見。同時強調基於本次協商會議的經驗，未來將研擬開放同仁列席旁聽勞資會議，或開放內部直播協商會議，以化解疑慮。

以下為華航給內部員工一封信的內容：

桃園市機師職業工會於春節發起罷工行動，經過談判團隊的折衝，歷經四次馬拉松式協商會議，已於2019年02月14日於勞動部及交通部等中央部會見證下，達成協議並簽署團協。談判團隊爭取到比一般勞資協議更長的3年半和平義務，即2022年08月31日前，機師職業工會將不會再發動罷工爭議行為。本次團體協約內容概述如下：

飛航時間8小時以上以3人派遣、12小時以上以4人派遣；現有5條航線以加強派遣或駐防方式改善。

兩年內研議規畫只進用外國籍副機師，無特殊情形不再增加外國籍正機師聘用。缺額進用、升訓以本國籍機師優先，惟前述所謂之外國機師若居住於台灣地區者不適用。

如符合法律所定爭議行為之言行，公司將予尊重，並將遵守相關法令不對該會及其會員有違反法令之行為。

未來將加強溝通協商，另將就本次爭議起因詳加研議、改善管理制度。

機師職業工會於106、107年所提起之28項議題，剩餘14項議題將續協商至108年8月22日為止，並不再提出爭議行為。

首先我們非常感謝罷工期間聯管、航務、修護、客運、貨運、空品營銷等各地勤團隊犧牲休假、互相支援合作調整航班，達成9成航班維持正常，令外界佩服華航的應變能力，我們也要特別感謝這段時間站在第一線直接面對旅客的空服、地服、客服、票務、各營業單位以及外站一線同仁，辛苦您們這段日子用微笑面對壓力與責難，你們的付出公司永難忘懷。

我們也要感謝堅守崗位的機師夥伴們，能不畏譏謗堅持初衷上機執勤，履行我們對旅客的承諾，我們也要感謝領回檢定證，為華航裝回翅膀的同仁，我們更要感謝原本對立的機師同仁，顧念華航品牌與長遠發展，及時踩住剎車為公司止血，並將爭議在談判桌上解決，從重啟勞資對話中，找回系出同脈的情感。

罷工在激情中結束了，公司談判團隊從去年八月起，基於企業長久經營及對全體員工、股東權益負責的基礎上，據理力爭，不管是多少夜晚加班的準備，還是以嚴肅心情面對凌晨一點開會的挑戰，還是眾目睽睽電視網路直播下的專業素養與不卑不亢，甚至是談話性節目中談笑面對萬箭齊發，卻又能泰然自若擲地有聲，說出大多數華航人心中想說的話，感謝有你們，面對激情難退的同事，手心手背萬般斟酌，為華航的明天，你我的將來，留下扎根的綠苗，為明天的起飛，留下燦爛的藍天。

至於對企業中反對用罷工訴諸爭議的大部分內勤同仁，各位辛苦了，尤其是各位自告奮勇為公司走上街頭，在冷風中大喊華航加油，各位的心聲公司都聽到了，面對各位所質疑所謂「社會支持下根本不該屈服」、「原本可以贏更多」，公司要說明，勞資對立絕對沒有輸贏，只有華航這個家走向覆巢還是轉危為安的思考。

我們都知道，華航因各自專業職種繁多，因此一大家人中各有門戶，各有管理問題，也有各自追求的幸福，若某一群人的幸福遮蔽了另一群人的天空，是不會有好結果的，談判同仁去年無法全盤答應機師同仁的訴求，乃至罷工期間談判對每一項協議，都是精算琢磨成本、調整後提出對案，心裡面費心斟酌的不是為了某一單位的同仁呼求，而是所有部門未來的幸福不會受到排擠，股東權益不會因為莽撞判斷受損，還有社會對華航專業同仁的觀感，甚至華航長遠的品牌形象與社會必須共同承擔的各項隱形成本。

是的，我們深切的自省，三年兩度罷工，雖然原因各異，但也讓我們發現，即使是幸福企業，員工對於幸福的衡量也有不同面向，我們已經發現管理與企業文化的認知差距，如何消弭認知差距，增加良性對話，將是我們未來管理上最重要的課題，華航內部原本手足兄弟般的義氣相挺，原本的優點也可能是管理上的盲點，未來我們將以聆聽取代傳達，以討論代替衝突。而基於本次協商會議的經驗，未來將研擬開放同仁列席旁聽勞資會議，或開放內部直播協商會議，以化解疑慮。

中華航空六十年了！無論一甲子以來凝聚的珍貴信仰與歷史的傳承，還是經歷過的損失與創痛，甚至是因為時代變革，新世代思維對管理上的衝擊，造成這三年兩度罷工，都將成為我們繼續邁步向前的動力，與繼續茁壯的養分，同仁們待遇改善了，我們也陸續添購新世代飛機，制服也換上鮮豔奪目的新裝，我們願意記取六十年來的歡笑與淚水，讓我們為彼此別上梅花，也勿忘為彼此別上微笑。

跌倒了，我們站起來，因為我們知道，為了明天我們會更勇敢，更堅強，因為我們和我們的家人值得更幸福，更美好的未來。

謹代表公司，再次致上最高的敬意、謝意與歉意，辛苦了！

人力資源處 敬上

華航機師罷工
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