蟬聯15年 清水服務區登國道服務區業績王

2019-02-24 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



高速公路沿線14座服務區去（2018）年營業額出爐，位於中部的清水服務區繼續蟬聯國道服務區營運額第一名，也是連續15年位居服務區營業額之冠，而今年春節期間的營業額，清水服務區也是第一。不過，受到不景氣和年金改革影響，人潮略減，部分服務區營業額小幅下滑，官員預期今年的營業額至少可以持平。

高公局指出，近年國道服務區營業狀況逐年成長，總營業額從2012年32.2億元，持續逐年成長至2018年的40.6億元，顯見國道服務區2011年起推動「庶民餐飲」招商新制及「一區一特色」多元服務，普獲用路人肯定，根據民意調查顯示，民眾對使用服務區的滿意度持續攀升。

另外，自2013年度起服務區引進小農販售農特產品的營業收入，也從初期年營收190萬元到2017年的4,100萬元，去年更高達6,600餘萬，農產品銷售累計營業收入已超過1.5億餘元，營業額逐年穩定成長，顯示高公局與經營廠商致力協助推廣優良農土特產品在服務區行銷，也廣受用路人及消費者的好評。

高公局表示，國道服務區除了休憩及餐飲基本功能外，已兼具融入在地文化、美食、觀光旅遊及生態教育等功能，成為一處多元化服務的公共場站，未來高公局仍會朝向提供更優質的服務繼續邁進，用路人可善加利用各項服務設施，增進長途行車安全與旅遊品質。

雖然高速公路服務區整體營業額成長，但包括業績王的清水，以及南投、仁德、泰安等服務區，業績則是小幅下滑，官員認為，因為國3（二高）屬於觀光路線，受到景氣沒有好轉和年金改革的負面效應顯現，出遊人數下降，所以連業績最好的清水服務區營業額都小幅縮減，但從春節的來客數觀察，今年營業額至少可和去年相當。