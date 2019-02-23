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太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59聯合報 記者鄭維真／台南報導

太陽光電發電系統商業同業公會昨宣示加碼投資台南500億元。 記者鄭維真／攝影
太陽光電發電系統商業同業公會昨宣示加碼投資台南500億元。 記者鄭維真／攝影
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繼谷歌、東京電力等國際大廠投資台南綠能後，太陽光電發電系統商業同業公會昨也宣布加碼投資五百億元，要在台南建置十億瓦的光電系統，帶動逾萬個工作機會。市長黃偉哲說，台南的日照得天獨厚，市府也設立單一服務口推動光電發展，將成為發展再生能源的產業重鎮。

南市府經發局長蕭富仁指出，市府呼應中央綠能政策，以「陽光電城二點零計畫」加速推動城市能源轉型，積極招商，讓原訂民國一一○年達成十億瓦太陽光電的目標，可望在今年就提前達標。

太陽光電公會理事長郭軒甫昨率聯合再生能源、開陽能源、友達光電、台鹽綠能等企業，共同宣示加碼投資台南。

郭軒甫表示，未來三年會陸續擴大台南在地的綠電投資，集中在公有廳舍、工業廠房的屋頂、一般住宅屋頂，以及漁塭發展光電等，除提供一萬五千名以上系統安裝的職缺外，也會帶動中上游產業的就業機會。

經濟部能源局副局長李君禮表示，台南市率全國之先，於一○二年實施八百千瓦以上的高用電量企業用戶須設置太陽光電，新北、高雄、台中、屏東等陸續跟進。

蕭富仁表示，太陽光電截至今年一月同意備案共有五五○三件，年發電量達九點八億度，相當於三點五座曾文水力發電廠年發電量。

再生能源經濟黃偉哲
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