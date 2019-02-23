減脂、癌症研究再創新!葡萄王生技研發專利 馬來西亞發明展獲雙金

2019-02-23 19:00 文 葡萄王生技提供



Director general, Malaysian Nucelar Agency_Dr Mohd Abd Wahab、2019 MTE AWARD CHAIRMAN_Dr. Rasif Mohd Zain、葡萄王研發處 李宜蓁副課長、葡萄王研發處 陳郁雯研究專員。 圖／葡萄王生技提供 分享 facebook

第18屆馬來西亞國際發明展。2月23日於吉隆坡舉行頒獎典禮，葡萄王生技以獨創的液態發酵技術產品榮獲2件金牌獎，並獲大會及各國肯定罕見頒發5面特別獎，表現相當亮眼。馬來西亞國際發明展，是經濟部智慧財產局公告著名國際發明展，每年均有17國發明人來參賽；本屆馬來西亞展包含美國、英國、新加坡、克羅埃西亞、印度、馬來西亞及台灣等18國，共528件作品參展。葡萄王生技此次以益生菌專利「一種胚芽乳酸桿菌、組合物、培養方法及排除體脂肪、降低肝腫大及或抗發炎的用途」及樟芝專利「高效能離心分配層析儀製備純化樟芝菌絲體中4-Acetyl antroquinonol B成分」總共榮獲2面金牌獎、1面國際創新發明聯盟總會特別獎(IAIA)、4面大會特別獎；葡萄王不斷以領先的研發創新，提供消費者更好的產品，為公司發展目標，近年來積極參與各國發明展，提升國際能見度，經由不斷地推陳創新，期盼能一舉攻佔南向的國際舞台。

其中乳酸菌技術，葡萄王生技一直為國內龍頭，品質備受青睞，過去國際發明展已累計4金1銀2特別獎，本次以「一種胚芽乳酸桿菌、組合物、培養方法及排除體脂肪、降低肝腫大及或抗發炎的用途」榮獲大會金牌獎肯定及2個特別獎，足見其研發能量。根據2017年衛福部調查，台灣有43%的人過重(BMI指數超過24)，堪稱「亞洲最胖國」，肥胖可能提升三高，心血管等疾病之風險。葡萄王生技為了提供給國人更健康的身體，從有機蔬果中分離出全新菌株GKM3，經多項動物實驗證實，具有降低體脂形成、降低血脂、降低脂肪肝、油脂排出增加之功效，並經過多項產學研究計畫與臨床試驗，期望讓國人未來能夠健康減脂輕鬆無負擔。因而獲得大會肯定。

另外，國內外專利發明獎的常勝軍樟芝菌絲體，本次參展專利「高效能離心分配層析儀製備純化樟芝菌絲體中4-Acetyl antroquinonol B成分」榮獲大會金牌獎及3個特別獎，其中因技術相當具有貢獻性，更獲得全場唯二的國際創新發明聯盟總會特別獎(IAIA)肯定。樟芝為台灣特有種，過去應用在調節血壓、護肝、解毒、護肝、抗氧化、抑制癌細胞等功效上，本次得獎專利，葡萄王生技從發酵樟芝菌絲體中大量製備抗癌潛力的化合物「 4-acetylantroquinonol B」。經研究證實此化合物具有抑制癌細胞生長效果，更能有效降低癌細胞表面癌症多重抗藥性蛋白(MDR)的表現量，降低癌細胞的抗藥性，能有效減少抗癌藥物的使用劑量，此發明技術的開發將使葡萄王具備大量純化有效成份的能力，邁上新藥開發的方向，具成為輔助化療藥物的潛力，預期能減緩西藥帶來的副作用，進而使化療藥物能達到更好的效果。葡萄王樟芝目前已獲得17項國內外專利，13面國際發明獎牌，發表51篇功效性與安全性之期刊論文，並通過美國FDA 的NDI認證。

葡萄王生技投入益生菌、真菌的研發近30年，秉持「健康專家，照顧全家」的企業使命，總是不斷突破，進行市場創新，未來仍會持續，期望未來能立足台灣、放眼世界，為社會大眾開發更好的產品，提供更好的健康照護，創造健康豐富的人生。