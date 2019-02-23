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中華民國地政士公會全聯會理事長 李嘉嬴接任

2019-02-23 11:58經濟日報 記者宋健生╱即時報導

中華民國地政士公會全國聯合會首次由女性出任理事長！原任台中市地政士公會第八屆理事長暨台中市不動產聯盟協會第一屆理事長的李嘉嬴，今（23）日正式接任中華民國地政士公會全聯會理事長。

李嘉嬴指出，中華民國地政士公會全聯會有1.2萬名會員，因應不動產科技化、數位化趨勢，未來全聯會將會推動產學結盟，多舉辦敬育訓練與研討會，加強會員資訊處理，以及地籍、地權、地用等方面的專業能力，以擴大競爭力。

中華民國地政士公會全聯會「第八、九屆理事長交接暨理監事授證典禮」，今日在潮港城舉行。

來自全國不動產界的地政士、仲介、代銷、不動產估價師、經紀人、建築開發等友會理事長及業界菁英，立法院副院長蔡其昌、內政部長徐國勇、政務次長花敬群、台中副市長楊瓊瓔都到場祝賀。

中華民國地政士公會全聯會第九屆重要核心幹部監事會召集人，由原新北市公會名譽理事長鄭子賢出任，三位副理事長分別由現任高雄市地政士公會理事長黃水南、花蓮縣地政士公會名譽理事長劉義豐、台中市大台中公會榮譽理事長吳秋津出任。

原第八屆理事長高欽明暨理監事團隊功成身退，任內極力捍衛「配套措施未完善前反對廢除印鑑證明」的主張，協助政府推展洗錢防制地政士應行相關措施，對於實價登錄制度、民法第166條之1施行、不動產登記法草案、土地法第34條1等修法議題著力甚深，對健全不動產相關法制面貢獻良多。

李嘉嬴表示，地政士具有安定不動產交易安全的社會功能，每個人一生中或許只買一次房子，也可能是打拚一輩子的僅有資產，因此對於不動產移轉過程中的產權保障、風險規避，進而合法節稅等細節均不容輕忽。

而隱藏在不動產相關法律稅務細節中的魔鬼問題，可藉由信賴的地政士獲得完善的規避及保障。

地政士也是不動產相關稅賦合法節稅的高手，曾有一位客戶為了節省費用，聽信友人建議，將原以1,500萬元購得的不動產贈與給女兒，事後女兒將該不動產以1,600萬元出售，卻必須多負擔近100萬元的房地合一稅等情形，乃肇因於對相關稅法未能通盤掌握，以致產生因小失大的憾事。

更有因不知善用地政法規，使原無須負擔土地增值稅的農業用地，移轉時多繳了近300萬元稅金等情形。

李嘉嬴表示，大部分民眾不熟悉不動產相關規定，殊不知近年稅制變革頻繁，早期的不動產規劃節稅方式已不適用。

包括土地稅、房地合一稅、遺產及贈與稅、實價登錄等均須全面掌握，悉心規劃方能得到最大效益，若誤認、誤用將使權益大受折損，類似案例層出不窮。

地政士以不動產專業顧問自許，提供全方位地政、稅務專業服務。李嘉嬴建議民眾，一生中至少要有一位可信賴的地政士好朋友，有任何不動產相關問題，例如買房、賣房、祖產處理、不動產稅賦規劃、不動產配置等，隨時可諮詢、建議，藉以合法保障自己的權益。

中華民國地政士公會全國聯合會，第八屆理事長高欽明（左），今日交棒給第九屆理事長李...
中華民國地政士公會全國聯合會，第八屆理事長高欽明（左），今日交棒給第九屆理事長李嘉嬴（右）。記者宋健生／攝影
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台中市地政局長吳存金（左六）與地政士公會全聯會新卸任理監事，都到場見證。記者宋健...
台中市地政局長吳存金（左六）與地政士公會全聯會新卸任理監事，都到場見證。記者宋健生／攝影
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