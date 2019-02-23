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航空業營運新顯學 創新策略、多角化及精算航線

2019-02-23 11:14經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

航空業在面臨全球性的競爭，還居高不下的成本，要如何突圍成為航空業者的新顯學。長榮航（2618）在官網宣布自3月5日起，推出全新票價產品想怎麼旅行自已決定（Fare Family）；華航（2610）則是全面檢討獲利不佳航線，滿足旅客需求同時強化競爭力。

在航空業的所有成本當中，占成本第一名的油價，就是航空業很難掌握的變化，就算再會避險，也會有不可抗的情況發生，尤其在過去曾經大賠過百億元的窘境，航空業的避險也不得不保守以對，油價已是航空業無法掌控的變化，油價一衝高，獲利跟著縮水，油價一跌獲利就回升，已經是宿命。

航空業者就指出，航空業面臨的變數真的很多，創新策略、多角化及精算航線都是必須要相互搭配；像長榮航推出（Fare Family）方案，未來可以付費選適合自己的位子，依需求付費，這已經是航空市場的新趨勢。航空業在面臨成本高漲的年代，總要想辦法突破困境，旅客依自已需求來選擇，依不同的需求付不同的費用，也會更貼近旅客的需求。

長榮航空新推出的票價產品（Fare Family），豪華經濟艙基本（Basic）、經濟艙基本（Basic）及輕省（Discount），在班機起飛前48小時內於網路報到或手機報到時，可免費選擇座位，但在班機起飛48小時前，可彈性付費選擇自己喜好的座位。經濟艙短程收美元10到20美元（台幣310到620元），長程收30美元到50美元（台幣930元至1,550元）不等。

華航也表示，因為罷工後，部分航線涉及組員派遣，營運的條件改變、成本攀升，將持續針對各航線獲利前景、市場供需及航網挹注效益等，列入既有檢討機制進而提出改善方案；持續採滾動式定期檢視獲利，獲利不佳或營運未達經濟規模的航線，會透過如增、減班次等方式研議調整運能，達到優化航網效益。

航空業長榮航空華航航線票價
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