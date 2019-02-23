微熱山丘創辦人「同理心」行銷 榴槤蛋捲是這麼來的

2019-02-23 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



透過甜點讓在地特色水果的價值被更多人看見，伴手禮品牌「微熱山丘」今年適逢品牌十周年，特別展開「全球果實計劃」，第一個落實的專案是結合馬來西亞最具特色的水果之王－榴槤，推出全新品牌《FORBIDDEN》，首發商品「D24榴槤蛋捲」自即日起在台北民生公園門市、南投三合院門市及官網限量上市。

《FORBIDDEN》整體包裝的視覺設計還特別與英國新銳插畫家Katie Scott合作，以熱帶水果搭配強烈色彩的插畫，筆觸古典而華麗，顛覆大眾對傳統榴槤產品的印象。

而《FORBIDDEN》首發商品為「D24榴槤蛋捲」，精選馬來西亞特色品種D24榴槤，又稱蘇丹王榴槤，清新且具奶香，結合日式雪茄蛋捲的做法，一口咬下，甜而不膩，酥脆爽口。除了首波上市的蛋捲外，接下來也將陸續推出榴槤相關的甜點。

微熱山丘表示，用在地特色水果製成甜點，最能代表每個地方的美好，而真實美味是大家最樸實簡單的追求，於是慢慢形塑出「全球果實計劃」。

微熱山丘表示，「全球果實計劃」的目標是以「農企業」理念為核心，透過微熱山丘結合水果和甜點的開發及烘焙專業，合作提升全球各地特色水果的經濟價值、開啟與各地農業的合作，也讓這些真實美味能夠相互交流，體現跨國界的共好精神。

微熱山丘創辦人許銘仁認為，用同理心去深入認識全球各地的農產品、農民、市場及消費者，期望發展出完全不同的合作思維，讓微熱山丘的品牌精神、企業理念及台灣特色的東西得到各地的認同，並且讓各地的美好有機會被所有消費者認識。