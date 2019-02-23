航空雙雄有盤算 走新的路

2019-02-23 13:34 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ╱台北報導



華航、長榮航2018年獲利概況資料來源／股市觀測站 製表／黃淑惠 分享 facebook

航空業在面臨全球性的競爭，還居高不下的成本，要如何突圍成為航空業者的新顯學。長榮航（2618）在官網宣布自3月5日起，推出全新票價產品想怎麼旅行自已決定（Fare Family）；華航（2610）則是全面檢討獲利不佳航線，滿足旅客需求同時強化競爭力。

航空業者就指出，航空業面臨的變數真的很多，創新策略、多角化及精算航線都是必須要相互搭配；像長榮航推出（Fare Family）方案，未來可以付費選適合自己的位子，依需求付費，這已經是航空市場的新趨勢。航空業在面臨成本高漲的年代，總要想辦法突破困境，旅客依自已需求來選擇，依不同的需求付不同的費用，也會更貼近旅客的需求。

長榮航空新推出的票價產品（Fare Family），豪華經濟艙基本（Basic）、經濟艙基本（Basic）及輕省（Discount），在班機起飛前48小時內於網路報到或手機報到時，可免費選擇座位，但在班機起飛48小時前，可彈性付費選擇自己喜好的座位。經濟艙短程收美元10到20美元（台幣310到620元），長程收30美元到50美元（台幣930元至1,550元）不等。

罷工對華航來說，就像「七傷拳」，表面勞方已經爭取到權益，但如果公司因為長期的成本居高不下，導致公司經營不善，最終受傷的還是勞工。近年來華航董事長何煖軒、總經理謝世謙都積極推動多角化經營，布局電子商務及航太市場。

華航表示，罷工後部分航線涉及組員派遣，營運條件改變、成本攀升，針對各航線獲利前景、市場供需及航網挹注效益等，列入既有檢討機制進而提出改善方案；持續採滾動式定期檢視獲利，獲利不佳或營運未達經濟規模的航線，會透過如增、減班次等方式研議調整運能，達到優化航網效益。