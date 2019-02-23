親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
錢櫃合併好樂迪
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

NBA／林書豪末節連得9分 帶動暴龍超前馬刺

讓人自嘆禽獸不如的富二代！身價數十億、帝王蟹天天吃...

少子化嬰幼兒保養逆勢成長 歐萊德、友華生技推新品

2019-02-23 09:57經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

儘管少子化衝擊影響愈來愈大，但新世代父母寵愛孩子卻很願意投資，相關嬰幼兒品牌商機更是逆勢成長。今年，綠色美妝O'right歐萊德更首度跨足嬰幼兒保養，推出新生兒專用髮膚洗沐品，友華生技則是引進義大利知名品牌Mister Baby蜜斯特寶貝。

O'right歐萊德表示，新生兒專用的髮膚洗沐品一定必須以最嚴謹的純素標準，更排除容易造成肌膚不適感的麩質成份，為寶寶柔嫩肌膚把關，同時添加有機歐錦葵與溫和植萃抵禦外在防護，但卻不帶走肌膚所需油脂及水份。

此波主打新品「歐錦葵嬰幼兒慕絲」其最大特色是那輕盈綿密的慕絲泡泡，質地舒柔觸膚，可避免寶寶的肌膚過度拉扯，溫和撫去肌膚附著物質，不易殘留於肌膚且好沖洗，柔和潔淨寶寶肌膚與髮絲。

另，O'right歐萊德還同步推出「蒲公英兒童髮膚洗沐系列」，採用洋甘菊及稻米萃取，細緻的蒲公英泡泡，則可讓成長中的孩童溫和柔淨保養，也適用於成人敏感失衡的肌膚。

友華生技也在今年初引進義大利知名品牌Mister Baby蜜斯特寶貝，產品分為清潔、保濕及屁屁系列共九項，首波上市以清潔系列的蜜斯特寶貝護膚泡泡露、蜜斯特寶貝洗髮沐浴慕斯、蜜斯特寶貝溫和洗髮精及蜜斯特寶貝免水洗潔膚乳，保濕系列蜜斯特寶貝身體滋潤保濕霜，以及屁屁系列的蜜斯特寶貝爽身護膚膏共六款產品為主，3月底前有8折優惠。

綠色美妝O'right歐萊德首度跨足嬰幼兒保養，推出新生兒專用髮膚洗沐品。 圖／...
綠色美妝O'right歐萊德首度跨足嬰幼兒保養，推出新生兒專用髮膚洗沐品。 圖／歐萊德提供
分享

新生兒
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

潤泰全將關楊梅廠 退出紡織生產

2019-02-23 02:03

潤泰全…格子布大王 面臨轉型

2019-02-23 02:03

韓流啟示 商總提五建言拚經濟

2019-02-22 23:21

安本投信列入投資DNA

2019-02-23 02:17

華碩玉山金帶來正向改變

2019-02-23 02:17

企業強化CSR 抓住永續商機

2019-02-23 02:17

棉紡業難經營…潤泰全楊梅廠 4月底歇業

2019-02-23 00:01

賴正鎰看全球景氣…下半年好轉

2019-02-22 23:14

郵輪市場火熱 成長空間大

2019-02-22 23:12

郵輪三雄搶商機 大戰開打

2019-02-22 23:12

NIKE球鞋爆裂 豐泰：應屬個案

2019-02-22 23:12

Nike球鞋爆裂害了威廉森？ 生產商豐泰說話了

2019-02-22 19:10

市場派：大同不甩證交所重新評估要求 仍出售二筆資產

2019-02-22 17:00

避免秋後算帳 勞部發函交部籲輔導華航

2019-02-22 15:38

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:53

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:42

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人

2019-02-22 10:33

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 10:28

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:11

高雄釋地 壽險業興致高

2019-02-21 00:37

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 14:00

誠美材董座之爭 再爆衝突

2019-02-16 23:54

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:15

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:25

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 10:31

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:24

32歲西門町玩具店 「顧問員工」讓營收飆6倍

2019-02-01 14:56

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 15:28

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:35

商店街過年期間 24H到貨專區不打烊

2019-01-30 15:54

全世界最快的客輪問世 蘇澳到花蓮只要1小時

2019-01-17 11:29

精讀《左傳》選文，解析國際形勢 看小國如何找出利基、在亂世中求生

2019-02-18 14:56

臺大開辦「風險與緊急應變管理」研習班 3/7即將開課

2019-02-18 14:55

新的一年用96小時 躍上管理顛峰 臺大「精鍊高階管理與實務研習班」早鳥優惠將截止

2019-02-18 14:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

潤泰全宣布楊梅廠4月26日歇業 資遣員工303人

2019-02-22 17:01

Nike球鞋爆裂害了威廉森？ 生產商豐泰說話了

2019-02-22 19:10

錢櫃合併好樂迪 下午5時重訊說明

2019-02-22 15:50

悲歌！ 紡織業大老：潤泰苦撐多年 委外只是遲早的事

2019-02-22 19:32

KTV兩龍頭合併！錢櫃宣布以每股67.7元收購好樂迪

2019-02-22 17:04

網友熱議好樂迪與錢櫃合併 擔心變「好貴」

2019-02-22 20:05

潤泰全楊梅廠關廠將解僱303人 桃市勞動局明入廠了解

2019-02-22 19:16

錢櫃併好樂迪 沒說清楚的三個問題

2019-02-22 19:32

好樂迪、錢櫃將宣布合併 公平會：過去已三度禁止

2019-02-22 16:45

股市名嘴李秀利 轉戰兆豐金掌投顧董座

2019-02-22 19:23

台積電晶圓瑕疵估損61億元 病毒事件的2.35倍

2019-02-22 19:41

出國旅遊 只靠刷卡的旅平險夠嗎?

2019-02-22 14:16

油價下周估不調整 中油將再吸收2.4億元

2019-02-22 13:05

又有三家台商回流！ 投資金額近70億元

2019-02-22 17:33

折疊手機「無縫接軌」 童子賢：還要時間

2019-02-22 12:37

格芯再傳被打包出售 三星恐超車聯電成晶圓代工二哥

2019-02-22 12:23

遠傳全台首發5G數據通話測試成功

2019-02-22 12:06

陳冲去年曾指比特幣是環境劇毒 經濟學人今年呼應

2019-02-22 11:25

國人瘋海外投資 資金出走

2019-02-23 01:17

12台商回流 投資323億

2019-02-23 02:03

曾獲准許後遭三度禁止！好樂迪、錢櫃聯姻史一次看

2019-02-22 19:30

錢櫃、好樂迪合併再闖關 成本及環境改變是主因

2019-02-22 20:50

NIKE球鞋爆裂恐需負法律責任 但無損市場霸主地位

2019-02-23 01:21

永豐金今年首次高層人事異動 租賃、創投董座將改派

2019-02-22 16:57

全球晶圓代工排名洗牌 傳格芯大股東擬賣股三星

2019-02-22 14:34

錢櫃斥資67億併好樂迪 規劃重新申請上市

2019-02-22 18:58

潤泰全宣布楊梅廠4月26日歇業 改採委託生產

2019-02-22 17:55

NIKE球鞋比賽時爆裂 糗大了

2019-02-22 23:12

錢櫃併好樂迪 看台股下市再上市實例

2019-02-22 21:37

好樂迪、錢櫃聯姻 公平會曾三度禁止

2019-02-22 23:56

中油新董座人選已定案？中油：至今未接到上級指示

2019-02-22 15:48

潤泰全將關楊梅廠 退出紡織生產

2019-02-23 02:03

捲土重來！錢櫃砸67億 擬合併好樂迪

2019-02-22 23:51

兆豐銀網羅理專精英 年薪百萬不是問題

2019-02-22 17:11

錢櫃擬以每股67.7元合併好樂迪 仍維持雙品牌經營

2019-02-22 17:45

5G數據通話 測試成功

2019-02-23 02:03

華碩玉山金帶來正向改變

2019-02-23 02:17

Nike球鞋爆裂 代工廠豐泰：單一事件

2019-02-22 23:35

魏哲弘掌永豐金租賃 許如玫改任創投董座

2019-02-23 02:16

中華信評示警 台灣壽險業外匯風險高過全球其他同業

2019-02-22 17:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top