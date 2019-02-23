少子化嬰幼兒保養逆勢成長 歐萊德、友華生技推新品

2019-02-23 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



儘管少子化衝擊影響愈來愈大，但新世代父母寵愛孩子卻很願意投資，相關嬰幼兒品牌商機更是逆勢成長。今年，綠色美妝O'right歐萊德更首度跨足嬰幼兒保養，推出新生兒專用髮膚洗沐品，友華生技則是引進義大利知名品牌Mister Baby蜜斯特寶貝。

O'right歐萊德表示，新生兒專用的髮膚洗沐品一定必須以最嚴謹的純素標準，更排除容易造成肌膚不適感的麩質成份，為寶寶柔嫩肌膚把關，同時添加有機歐錦葵與溫和植萃抵禦外在防護，但卻不帶走肌膚所需油脂及水份。

此波主打新品「歐錦葵嬰幼兒慕絲」其最大特色是那輕盈綿密的慕絲泡泡，質地舒柔觸膚，可避免寶寶的肌膚過度拉扯，溫和撫去肌膚附著物質，不易殘留於肌膚且好沖洗，柔和潔淨寶寶肌膚與髮絲。

另，O'right歐萊德還同步推出「蒲公英兒童髮膚洗沐系列」，採用洋甘菊及稻米萃取，細緻的蒲公英泡泡，則可讓成長中的孩童溫和柔淨保養，也適用於成人敏感失衡的肌膚。