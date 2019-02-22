市場派：大同不甩證交所重新評估要求 仍出售二筆資產

2019-02-22 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同公司依舊於2月15日發布重大訊息。 聯合報系資料照 分享 facebook

大同市場派發表聲明痛批，即便日前被證交所要求四大重點「審慎評估」，但紛爭不斷的大同公司依舊於2月15日發布重大訊息，決議公開標售台北市中山區長安段土地及地上建物、新北市土城區員和段土地，擺明不理會證交所。

由於抗議聲浪一天比一天高漲，證交所於1月中，發函要求大同公司針對各項爭議，應採取四大措施，包括轉投資按季控管公告、尚志資產案重新評估送審討論、發展太陽能規劃重新評估送審，以及委請非簽證外部會計師專案審核。市場派表示，但幾日發展下來，大同似乎通通當作「耳邊風」。

2月15日，大同接連發布3則重大訊息，稱「已建立轉投資控管機制、重新審議投資太陽能事業及建置太陽能電廠、重新審議處分台北市長安段及新北市員和段土地」，但對證交所的要求「委託非簽證會計師」等部分，卻未有隻字片語。

市場派認為，有股東不解，該些欲處分資產，利益超過230億元，大同卻僅以強化財務結構、償還銀行借款等攏統說詞含糊帶過，到底必要性、合理性為何？幕後是否有不合營業常規之不利益交易？

即便真要處分該兩筆土地，也應經過大同股東會特別決議通過，況且在判斷處分該兩筆土地對大同公司構成公司法第185條主要財產讓與前，擔任尚志公司董事長的林蔚山，以及大同公司董事會，都無權代表尚志公司就該兩筆土地，進行包含標售及簽約行為。

市場派要求，證交所雖對大同公司提出四項要求，但大同竟在內部控制專案審查報告未完成前，對外公告表示審計委員會、董事會已通過不動產處分案，執意處分資產，甚至未重行標售程序，依舊於2019年1月公告標售，顯見大同公司恣意妄為，無視主管機關指示、漠視投資人權益，主管機關實應果決，飭令大同公司停止違法處分資產，維護法律尊嚴及主管機關威信，才能保障大同、尚志廣大股東權益。