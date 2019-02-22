大陸運動主題遊程夯 迪士尼路跑、F1賽事體驗最熱

2019-02-22 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



根據交通部觀光局統計資料指出，中國大陸在2018年國人出境目的地排名位居第二，僅次於日本，赴陸觀光總人次達417萬，較2017年成長近6%。旅行社業者表示，近年來隨著運動熱潮崛起，以路跑、賽車、露營、單車等戶外運動結合經典景點為主題的旅遊行程開始竄紅，加上由專業旅遊達人帶路，豐富緊湊的行程獲得許多年輕消費者青睞。

主題性路跑在全球日益風行，現在這股「運動瘋」也吹到上海迪士尼樂園。去年首度舉辦第一屆上海「奇跑迪士尼」主題路跑活動，1萬個參賽名額於開賣20分鐘內迅速售罄。今年第二屆上海「奇跑迪士尼」將於4月13日至14日盛大舉辦，跑者們將貫穿上海迪士尼度假區，途經上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願湖周圍，可同時體驗運動和迪士尼的歡樂氣氛。

雄獅旅遊搶搭這股運動旅遊熱潮，獨家取得上海迪士尼授權限量100名保證參賽3.5KM路跑名額，大人小孩都能一起參加，旅客不需搶破頭，可於前一晚入住園區的玩具總動員酒店養精蓄銳，隔天提供飯店早餐、選手包、酒店接送等，帶著行李就能輕鬆出國迎接挑戰。此外，行程包含「路跑活動當天上海迪士尼樂園門票」，賽後可暢遊體驗各式遊樂設施。

迪士尼樂園舉辦路跑賽事已行之有年，1994年在奧蘭多首次舉辦迪士尼路跑活動，已成功在美國各地、巴黎以及香港等地舉辦，深受全球數十萬迪士尼粉絲和體育迷的喜愛。迪士尼路跑活動吸引人之處在於不僅可在園區內歡樂奔跑，還有可愛的迪士尼朋友將驚喜現身加油，和跑者不期而遇，增加運動的趣味。此外，不同組別的參賽者將分別收到米奇、唐老鴨或布魯托的專屬路跑T恤和完賽造型獎牌，極具收藏價值。

4月份的上海熱鬧非凡，不僅有繽紛的迪士尼主題路跑，還有引人注目的2019 F1一級方程式大賽。上海賽道呈「上」字型，是難度最高且最具挑戰性的賽道之一，親臨現場感受引擎呼嘯聲浪是所有愛車人士的夢想。看好市場需求，雄獅旅遊也推出團體自由行行程，包括可連續三天入場的看台區門票，並獨家提供現場定時接駁服務。即日起至2月28日前報名加碼贈上海「奇跑迪士尼」3.5KM的路跑行程。

為吸引更多年輕族群，雄獅旅遊領先業界推出絲路沙漠露營、青海騎單車與北疆越野車公路體驗的戶外運動主題特色行程，並由知名旅遊達人劉士銘（六肆零） 參與設計規劃和親自帶團，開團至今已超過200人參加，成功打破以往中國大陸旅行團大多是銀髮族參團的刻板印象。