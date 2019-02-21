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台北名店紅花鐵板燒 插旗台中餐飲華爾街

2019-02-21 20:54經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台北名店「紅花鐵板燒」插旗台中市場！本月26日將正式進駐台中市公益路餐飲商圈，鎖定中台灣老饕及頂級客層，主推頂級奢華鐵板燒。業者近日試營運，已在市場造成話題。

40年前「紅花」在台北市農安街打造200多坪最豪奢的鐵板燒專賣店，1978年創立至今，不斷創新及研發，在電光火石瞬間，主廚用精湛的手藝，將最新鮮的食材變幻成一道道美味料理，無論視覺或味覺都是極致享受。

紅花鐵板燒目前旗下共有三個品牌，其中紅花鐵板燒在台北及台中有4家分店，主力價位1,500至5,000元；小紅花在台北天母新光三越有1家旗艦店，主力價位600至1,000元；「漾紅花」在台北及台中有4家分店，主力價位200至500元。

紅花鐵板燒經理蔡文耀指出，在台北，紅花鐵板燒是不少老饕們的私房口袋名單，為了滿足更多饕客，今年特別進駐有「餐飲華爾街」之稱的公益路商圈，斥資4,000多萬元打造200坪挑高兩層樓的鐵板燒頂級餐廳。

插旗台中美食一級戰區，紅花有備而來，提供更優質的桌邊服務，200坪的內空間，包廂式的用餐環境，營造專屬尊榮感，50人的小型宴會廳更是堪稱市場唯一。

本館後方還有獨棟木屋的品酒室，木造隔間配備歐式皮製沙發，創造一種沉穩內斂的感覺，淡淡的木香味，讓消費者能在獨立空間品酒也品味人生。

要在餐飲紅海中闖出頭，紅花帶來了頂級新鮮食材，日本A5黑毛和牛，油花密布且均勻，肉質鮮嫩，入口即化的完美口感，被形容為只要品嚐過一次就回不去。

蔡文耀說，再搭配平均資歷3年的資深主廚為美味把關，讓日本A5黑毛和牛幻化出一道道令人驚艷的料理。

海鮮食材部分，為保持鮮活度，紅花打造有專屬養殖槽，再透過加拿大航空直送鮮活波士頓龍蝦，平均一隻600至700公克的波士頓龍蝦，超級巨大的雙鉗，除了有豐富肥美的蝦肉外，頭部也有濃濃的蝦膏與蝦黃，鮮甜的美味可滿足老饕味蕾。

蔡文耀強調，紅花為講究品質，不只有活體龍蝦，南非的活體鮑魚鮮跳上桌，不需要特別的加工調味，來自大海的澎湃原味，鮮脆彈牙。到了冬季，還有主廚特製限定的養生活鮑魚清湯，驅寒又滋補。

甜點部分，為讓來店顧客享用台灣在地甜點美味，特別不計成本選用新竹好米冰淇淋，搭配自然農法雲林花生醬，逼出米糠濃郁香味，在舌間激發出令人難以言喻的口感。

除此之外，紅花也特別選用在台中享譽盛名的「蘿拉典藏蛋糕」南瓜蛋糕，為美食饗宴劃下完美句點。

紅花鐡板燒包廂式的用餐環境，營造專屬尊榮感，50人的小型宴會廳更是堪稱市場唯一。...
紅花鐡板燒包廂式的用餐環境，營造專屬尊榮感，50人的小型宴會廳更是堪稱市場唯一。記者宋健生/攝影
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台北名店「紅花鐵板燒」將進駐台中市公益路餐飲商圈，鎖定中台灣老饕及頂級客層，主推...
台北名店「紅花鐵板燒」將進駐台中市公益路餐飲商圈，鎖定中台灣老饕及頂級客層，主推頂級奢華鐵板燒。記者宋健生/攝影
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插旗台中美食一級戰區，紅花有備而來，標榜提供更優質的桌邊服務。記者宋健生/攝影
插旗台中美食一級戰區，紅花有備而來，標榜提供更優質的桌邊服務。記者宋健生/攝影
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