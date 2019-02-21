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華航機師罷工旅客行程受阻 彌補專區上線

2019-02-21 20:12經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

因機師罷工造成數萬名旅客行程受阻，華航承諾願意給予受影響的團客和自由行旅客補償。...
因機師罷工造成數萬名旅客行程受阻，華航承諾願意給予受影響的團客和自由行旅客補償。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
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華航機師罷工造成數萬名旅客行程受阻，華航承諾願意給予受影響的團客和自由行旅客補償，彌補專區今（21）日上線。

華航說，針對此次桃園市機師職業工會罷工因而衍生必要之食宿或交通等相關費用，可憑登機證及單據申請，由華航檢核後提供合理補償，每位旅客上限為250美元，可至華航官網服務彌補專區申請；團體旅客部分將由原開票旅行社與華航各地分公司進行後續作業。

另外，華航也為罷工事件再次向社會致歉，並發出聲明，聲明全文如下：

親愛的旅客、社會大眾及關心華航的每個人，對不起，讓各位擔心了，在行政機關見證下，機師罷工事件已透過勞資座談會達成協議並簽署團協，本月14日正式宣告落幕，並明載三年半的和平義務協議，雨過天晴之際，華航也在廿一日恢復到原本正常班表。

罷工期間造成旅客、旅遊同業及社會大眾的不便及損失，華航在此鄭重致歉，更感謝罷工期間，努力付出的支援機師及其餘辛苦同仁。華航雖於第一時間立即採取應變措施，盡最大努力維持約九成運能，但不管做得再多，勢必造成部分旅客行程的延誤以及心理的負擔，也讓長久支持華航的旅客失望了。我們真心感到遺憾與抱歉，更對這段時間仍願選擇華航的旅客表達感謝，因為有您的支持，華航才能重新起飛。

這次的經驗讓我們領悟，透過公開透明的談判促進理性的溝通，勞資確實有可能更顧及對方立場找到共識，求得共好，經過這次衝擊，華航鄭重承諾依然秉持飛安第一的原則，持續加強溝通並重新檢視內部管理，以同理心與創意找到新溝通橋樑，並將顧客的滿意放在第一位。

衷心感謝這段時間所有旅客、旅遊同業及社會大眾的包容與支持，所有的挑戰與經驗，都將成為華航未來向前邁步的勇氣與繼續成長的養分，華航將用更優質的服務與熱情，贏回社會大眾的信任，再次感謝愛護我們的每一位旅客。

華航罷工機師
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