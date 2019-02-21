詩肯董座林福勤：三箭齊發 今年將增加10家門市

2019-02-21 19:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台灣連鎖傢俱品牌詩肯（6195）今（21）日舉辦集團春酒，董事長林福勤表示，目前全台灣122家門市，未來詩肯將持續展店，提升市場占有率，更將透過多品牌、多產品與多元行銷整合等三箭齊發策略，讓旗下品牌「詩肯柚木」、「詩肯居家」、「詩肯睡眠」等傢俱產品為營收添動能；詩肯主管則表示，詩肯睡眠今年將再開出七家，若再加上另外兩品牌，今年將增加10家門市。

林福勤表示，去年詩肯集團在台灣景氣面臨選舉、中美貿易戰等因素造成高度不確定性的環境當中，仍逆勢展店擴張並大幅提升旗下詩肯柚木、詩肯居家等品牌市占率，雖然去年全年營收17.04億元較年減少5.6％，但目前集團門市數不但已達122家，年增率近4％，主打年輕族群傢俱產品的「詩肯居家」品牌營運表現更繳出亮眼成績，連續七年營收成長幅度繳出雙位數成長表現，目前占集團整體營收比重提升到22.73％。

林福勤看好未來台灣傢俱市場消費主流趨勢將持續往年輕族群發展，集團內部亦延攬年輕新血加入詩肯，強化集團在市場行銷、產品設計、門市拓展等重要業務布局能有更新潮思維，衝刺集團往更高的目標前進。