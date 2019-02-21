遠航總經理曾金池：運用區塊鏈科技突破困境

2019-02-21 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



遠東航空總經理曾金池今（21）日表示，福樺集團旗下的遠東航空積極推動以區塊鏈技術發展的虛擬貨幣ALLN，就是為了突破困境，企業不進步就是退步。遠航是62年的老航空公司，唯有運用新科技，才能帶來新的契機。

曾金池昨日在「2019 MOBC中小企業區塊鏈振興發展峰會」作上述表示。他表示，遠航於2017年底開始導入區塊鏈，2018年8月正式接受虛擬通貨ALLN，當作支付的方式之一。

曾金池指出，消費者使用ALLN幣可以兌換遠航的機票，也可兌換遠行旅行社的套裝行程，ALLN幣的使用範圍愈來愈多廣，遠航會積極推廣ALLN幣，讓越來越多人了解虛擬貨幣的發展，更期盼更多商家可接受ALLN幣。

曾金池強調，為了發展區塊鏈，遠航特別針對空服員、地勤進行訓練，讓遠航的空服員跟地勤可以跟客人解說使用ALLN幣有什麼好處。光是內部教育訓練，就投入相當大的精力與時間，會如此大費周章，就是為了讓一家超過一甲子的公司能脫胎換骨。

ALLN幣目前在東南亞最大、位於新加坡的加密貨幣交易所MBAex上市。