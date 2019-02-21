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遠航總經理曾金池：運用區塊鏈科技突破困境

2019-02-21 19:16經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

遠東航空總經理曾金池今（21）日表示，福樺集團旗下的遠東航空積極推動以區塊鏈技術發展的虛擬貨幣ALLN，就是為了突破困境，企業不進步就是退步。遠航是62年的老航空公司，唯有運用新科技，才能帶來新的契機。

曾金池昨日在「2019 MOBC中小企業區塊鏈振興發展峰會」作上述表示。他表示，遠航於2017年底開始導入區塊鏈，2018年8月正式接受虛擬通貨ALLN，當作支付的方式之一。

曾金池指出，消費者使用ALLN幣可以兌換遠航的機票，也可兌換遠行旅行社的套裝行程，ALLN幣的使用範圍愈來愈多廣，遠航會積極推廣ALLN幣，讓越來越多人了解虛擬貨幣的發展，更期盼更多商家可接受ALLN幣。

曾金池強調，為了發展區塊鏈，遠航特別針對空服員、地勤進行訓練，讓遠航的空服員跟地勤可以跟客人解說使用ALLN幣有什麼好處。光是內部教育訓練，就投入相當大的精力與時間，會如此大費周章，就是為了讓一家超過一甲子的公司能脫胎換骨。

ALLN幣目前在東南亞最大、位於新加坡的加密貨幣交易所MBAex上市。

去年10月MOBC結合了世界第一實名認證制主鏈Maxonrow邁盛絡，與台灣首創將航空旅遊區塊鏈資產應用在實體經濟區塊鏈的福樺集團簽訂合作協議，並幫助推動福樺集團旗下的ALLN實用型代幣，成為全世界第一個將航空旅遊區鏈資產應用在實體經濟區塊鏈的代表。

遠東航空總經理曾金池（右）與陽光區塊鏈Maxonrow亞洲區執行長戴安娜。記者韓...
遠東航空總經理曾金池（右）與陽光區塊鏈Maxonrow亞洲區執行長戴安娜。記者韓化宇／攝影
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