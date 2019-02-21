遭韓國油品大戰波及 中油「亞鄰最低價」做了這件事

2019-02-21 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



由於韓國汽油價格殺紅眼，中油為維持「亞洲鄰國最低價」，下周可能連續第三周無法按照公式調漲油價。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook

韓國油品大戰，意外波及中油。由於韓國汽油價格殺紅眼，中油為維持「亞洲鄰國最低價」，下周可能連續第三周無法按照公式調漲油價，估計光是每周就得自行吸收多達2.25億元。

依照浮動油價機制，中油本周汽油每公升原本應調漲0.8元，但實際卻是調降0.1元，令不少趕著提前排隊加油的民眾大罵，其中原因，就出在為了維持亞洲鄰國最低價。

中油總經理李順欽今天表示，96年訂定油價公式時，就有加入一條維持亞洲鄰國（日本、韓國、香港）最低價的條件，由於過去台灣的油價比起鄰國少一截，很少碰到類似狀況，過去只有兩次曾觸抵亞洲鄰國最低價，時間都只有1周。

但這次包括2月10日和17日公布的連續兩周油價，都觸抵亞鄰最低，而且目前看起來，本周日（24）即將公布的下周油價，恐怕會連續第三周觸抵，不只汽油、連柴油也會碰到，將創下紀錄。

在不考慮亞鄰競爭國最低價的條件，推估下周汽油每公升應調漲1.5元，柴油每公升調漲0.7元。但如果碰到亞鄰最低價，變成沒辦法漲。

中油估算，汽油每凍漲0.1元，中油每周就得自行吸收1,500萬元，如果1.5元都不能漲，換算每周就得吸引2.25億元。 如果短期還好，長期下去肯定吃不消。

中油油品行銷事業部執行長羅博童表示，以前韓國油價沒有那麼便宜過，但從去年7、8月開始，韓國煉油廠有新產能開出，各油品公司為了爭奪市占率，掀起油品大戰，價格殺紅眼。

加上韓國油品以外銷為導向，連動新加坡Mops油價，由於最近亞洲汽油市場供過於求，也造成汽油價格走低。

不過3月亞洲有多個煉油廠將密集歲修，供給減少，有助油價提升，希望能化解亞鄰最低價的緊箍咒。