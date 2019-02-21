朱立倫：來台旅客衝破2000萬人次 不是夢

2019-02-21 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



去年來台觀光旅客以1,107萬人次刷新歷史新高，前新北市長朱立倫認為，雖然仍有許多成長空間。但台灣的觀光旅遊產業擁有龐大潛力，突破2,000萬人次大關絕非難題。

朱立倫與立委許毓仁於美西時間20日，參訪全球旅宿平台Airbnb位於舊金山的全球總部，與Airbnb共同創辦人Nate Blecharczyk，以及全球副總裁Chris Lehane會面，一起探討Airbnb在全球掀起的「革命」風潮。

Blecharczyk指出，Airbnb在全球各國發展迅速，預計今年第1季累計使用旅客人次將突破5億大關，在多數國家，選擇使用Airbnb的入境旅客約占該國的一至二成。台灣Airbnb房東在2018年接待超過160萬人次，其中國際旅客占逾六成，約為台灣入境旅客總數1,100萬的十分之一，台灣旅遊業成長前景看好，仍有許多進步空間。

Lehane也說，Airbnb作為平台營運者，雖是國際公司，但97%的房價收入是留在住房所在地，Airbnb只收取3%收續費，是真正能將經濟利益留在當地的新興經濟模式，對於在地經濟發展具有正面成效。

朱立倫則認為，儘管共享經濟存在管理問題與挑戰，卻是年輕一代不可或缺的生活形式，Airbnb、Uber等企業名稱，都已經變成具廣泛語意代表性的名詞和動詞，他肯定Airbnb在全球各地與各地政府推動的實驗性方案，政府應該和新創公司一起合作，共同找出最合理有效的管理方法，在保障社會公平安全的同時，也不會扼殺新創商業點子的運作。

朱立倫說，在細心規畫、善加利用台灣多個機場資源，並且搭配務實的兩岸與國際外交政策，他相信以台灣的風土民情與觀光資源，突破每年2,000萬入境旅客的目標並非難事。

他以擔任新北市長任內推動平溪天燈節觀光活動的經驗為例，旅客人數原先僅30萬人，之後卻成為造訪人數650萬、從地方小鎮活動演變為大量國際旅客湧入的國際性特色節慶，證明台灣的觀光發展絕對有更多機會與潛力。

許毓仁也認為，台灣非常適合發展共享經濟，除了是東南亞的門戶之外，也擁有適中的人口數量與開放的市場，是這台灣最大的優勢，但在面對新的商業模式時，政府管理必須隨著趨勢逐步調整，否則如果過於嚴格，將會扼殺產業的發展性。