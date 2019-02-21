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華航推新服務 離境美國安檢5分鐘搞定

2019-02-21 17:57經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

華航今（21）日宣布，獲美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration, TSA)核准加入預先安檢計畫（TSA Pre），明（22）日起符合資格的旅客搭乘華航執飛紐約、舊金山、洛杉磯、安大略、檀香山及關島等六航點離境美國時，可由指定通道進入安檢程序，縮短安全檢查時間。

預先安檢計畫由美國國土安全部(United States Department of Homeland Security, DHS)所屬美國運輸安全管理局(TSA)辦理。除了美國公民、國民及合法永久居留者可直接付費申請資格外，台灣旅客也可付費使用全球通關計畫(Global Entry)，於美國海關暨邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection, CBP)官方網站填覆相關申請資料(https://ttp.cbp.dhs.gov)，並上傳台灣警察刑事紀錄證明、護照、ESTA (Electronic System for Travel Authorization)旅行許可證/美國簽證及第二種含照片之證件等，在取得9位數的PASS ID號碼後，可享有相同服務。

旅客完成身份認可核准後，在預訂班機時，通知旅行社或本公司客服人員，或於機場辦理登機時告知運務人員登錄資料，即享有快速安檢之服務。未來將開放旅客線上購票時，直接於本公司官網輸入PASS ID號碼。

華航致力提供最優質的飛行體驗，不斷提升產品競爭力，滿足旅客需求，加入美國預先安檢計畫後，符合資格認可的旅客搭乘本公司離美航班，可依指定通道進入安檢程序，受檢時不須脫去皮帶、外套、鞋或拿出筆記型電腦與液體類(與原規定相同，每瓶不超過 100毫升；總量不超過 1公升)，加快安檢程序，省下繁瑣的排隊等候時間，享受便捷服務。

安檢華航舊金山
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