鄭文隆：台船力拚今年轉虧為盈

2019-02-21 16:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



台船（2208）董事長鄭文隆今（21）日指出，台船力拚今年轉虧為盈。今年商船的比重為75%、潛艦為25%，明年開始風電佈局會開始發酵，預計明年風電占營收比約一、二成，今年預計會有12艘船交船。

台船今日舉行法說會，由台船董事長鄭文隆、總經理曾國正親自主持，去年受到海運市場低迷，造船本業也受波及，營運處於谷底，鄭文隆表示，台船已全面啟動轉型，希望到2025年前造船、海工及造艦營收占比各約三成。

台船的營運正在好轉當中，鄭文隆指出，截至今年1月底止，累計造船、造艦的新增訂單合計333.2億元；截至今年1月累計手持商船業務訂單金額約231億元，累計在手國艦造修業務約195億元，合計累計在首訂單金額約426億元。

台船總經理曾國正表示，至於今年預計交船約12艘，其中上半年預計交4艘，3艘海研船，另一艘為風電接駁船預計4月交船；下半年預計交8艘，包括德翔2800TEU的貨櫃輪2艘、中鋼運通的20萬噸的超大散裝船4艘下半年都將交船，半潛式重載船2艘。

曾國正指出，配合政府推動2025年非核家園，離岸風電成為全新商機，台船看好離岸風電商機，台船環海預計今年第1季至第2季間成立；台船自建140米大型駁船已於去年7月18日開工，4月交船後，預計今年5月1日開始營運。

另外，台船也與比利時商DEME集團旗下的GeoSea公司合資成立CDWE（台船環海），台船持股51%、GeoSea持股49%，台船負責鋼構製造、國內海工團隊、港口後勤支援；GeoSea提供海工專業技術及補充不足的船機。